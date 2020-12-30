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台股再戰14,500關卡 漲13點開在14,485點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開盤上漲13.92點，開在14,485.97點。示意圖／聯合報系資料照
台股今日開盤上漲13.92點，開在14,485.97點。示意圖／聯合報系資料照

不畏美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，台股今（30）日再戰14,500關卡，開盤上漲13.92點，開在14,485.97點，早盤在鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）以及大立光（3008）等權值電子股紛紛走揚下，指數站在14,500點之上。

在美股方面，受惠737 Max復飛，早盤在波音大漲的帶動下，道瓊指數再次創下歷史新高。不過，盤中傳出英國變種病毒已於美國境內出現，且參議院共和黨領袖反對紓困紅包加碼，壓抑四大指數回吐全部漲幅，尾盤均小幅收低。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌68點，或0.22%，收在30335點；標普500指數下跌8.32點，或0.22%，收在3727.04點；Nasdaq指數下跌49.19點，或0.38%，收在12850.2點；費半指數下跌6.25點，或0.22%，收在2738.04點。

展望後市，法人認為，昨日台股指數早盤創下歷史新高後，良性拉回整理，整體多頭格局不變。考量今年第4季上市櫃公司業績大爆發，財報利多可期；加上明年第1季電子及傳產利多消息不斷，且新台幣走勢強勁推升資金行情，台股可望持續上攻，指數仍有高點可期。

台股指數 美股

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