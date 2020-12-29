外資助攻 群創盤中股價超車友達

面板市場持續供不應求，雙虎業績也跟著大幅回溫，不過外資近來頻頻買超群創（3481）、賣超友達（2409），讓原先股價落後的群創在今（29）日以開盤價15.7元，超車友達的15.65元，早盤盤中高點也來到15.95元，略高於友達的15.75元。

昨日群創受到三大法人同步買進，外資買超逾3.4萬張，投信買超9,715張，自營商買超逾2.5萬張，三大法人共計買超超過7萬張為台股最多，外資買超張數也是台股第一。統計外資近5日對群創買賣超，共計買超逾3.6萬張。

友達昨日則是由投信買超6,446張，自營商買超逾11,000張，但外資賣超逾2萬張，三大法人共計賣超2,627張，是昨日台股中外資賣超最多一檔，呈現土洋對作形勢。外資近期已連續5個交易日賣超友達，近5日共賣超逾8萬2,000張。

法人表示，因為面板進入漲價循環，讓面板廠營運重回成長軌道，再加上物料供給緊張持續帶動面板價格提升，預估明年第1季TV和IT報價將維持雙位數季增；價格上揚也讓產品組合轉好，進一步帶動毛利率上揚至雙位數，讓雙虎營收、獲利都向上，迎來淡季不淡的好光景。

因為目前下游客戶庫存仍保持在低檔，雙虎在手訂單預計到明年年中才能消化完畢。友達、群創日前也都表示，明年農曆春節將破例不休假、全力衝刺產量，可見面板市況火熱程度。

法人指出，明年TV部分因為5G帶動8K畫質普及化，大型活動可望陸續復辦，出貨面積可望維持高個位數成長；IT方面，因為遠距辦公、教學成為新趨勢，在宅生活型態至少到明年中都會是主流，預估明年IT產品銷貨數量將持平或有小幅年增；手機、車載、看板部分則是今年基期較低，明年將有較高成長率，都會推升明年整體面板出貨面積有將近雙位數的成長。