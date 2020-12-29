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「航海王」股價搭海盜船！ 貨櫃三雄爆巨量大震盪

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
圖為長榮海運第七艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長至輪」。圖／長榮海運提供
圖為長榮海運第七艘1.2萬 TEU級F型貨櫃輪「長至輪」。圖／長榮海運提供

台股今（29）日創新高拉回震盪之際，而盤面人氣焦點的運輸族群也出現開高走低，長榮（2603）爆巨量，11點前成交量逾62萬張，居上市櫃之冠，陽明（2609）成交量也來到22萬張，帶動運輸類股在集中市場成交占比來到兩成以上。

進一步來看，航運股今日大洗三溫暖，長榮早盤一度攻上漲停板，站上40元關卡，不過創波段新高後遇到逢高調節壓力，10點一度震盪翻黑，午盤漲幅收斂至2%、陽明早盤同步攻上漲停板，10點回測平盤後，買單持續拉抬，午盤上漲7.6%、萬海（2615）則在震盪翻黑，目前壓在盤下震盪整理，跌幅約2.5%。

法人指出，截至12月25日最新報價，上海出口貨櫃SCFI綜合指數2,642點，年增176%。其中歐洲線3,797美元/TEU，年增270%、地中海線3,709美元/TEU，年增216%、美西線4,080美元/FEU，年增185%、美東線4,876美元/FEU，年增90%，運價續創歷史新高。

展望後市，持續對於貨櫃產業看法正向，考量中國疫情控制得宜，製造業生產活動正常，推升亞洲出口貨量大幅成長。而近期歐洲地區疫情惡化，碼頭工人減少使塞港問題更為嚴峻。預期缺櫃現象將至少維持至農曆年前，短中期櫃位吃緊態勢不變，貨櫃運價持續看漲將有利於航商營運表現。

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