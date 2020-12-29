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紙貴！集團作帳＋漲價行情 造紙類股早盤指數創25年新高！
台股今日早盤仍由傳產股的航運、造紙持續點火，其中，造紙股迎來漲價行情，加上時序進入年底，有集團作帳行情，兩大題材加持下，類股持續猛攻，集團股包括永豐餘（1907）與華紙（1905），榮成（1909）與寶隆（1906），早盤股價皆衝高，帶動造紙類股指數早盤來到361.62點，漲幅6.5%，一舉創下25年來新高位置，不過，受台股翻黑影響，盤中漲勢收斂。
法人表示，造紙股具備漲價題材，除了永豐餘與正隆（1904）包括紙箱等產品將在明年相繼漲價，主要反應美廢收取困難以及航運缺櫃，另一方面，在中國大陸方面，2021年大陸全面禁止進口廢紙，市場預計外廢配額取消可能造成2021年廢紙原料短缺，將使工紙廠成本顯著上升，預期大廠調漲工紙售價已是勢在必行。
除了產品調漲因素，造紙股集團股也有集團作帳題材。法人表示，年底本土資金作帳行情可期，以永豐餘集團來看，永豐餘股價已創23年新高，同集團的華紙也已是9年多來新高。另，榮成集團明年可望苦盡甘來，榮成股價也創下近兩年新高。
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