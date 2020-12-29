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元大電動車N 搶搭Tesla及Apple Car特快車

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大電動車N（020022），發行價格為新台幣5元，投資手續費年率0.9％，發行期3年。圖為電動車示意圖。路透
元大電動車N（020022），發行價格為新台幣5元，投資手續費年率0.9％，發行期3年。圖為電動車示意圖。路透

元大電動車N（020022），發行價格為新台幣5元，投資手續費年率0.9％，發行期3年。上市後交易熱絡，統計至昨(28)日止，15個交易日漲至5.17元，漲幅達3.4%，這檔ETN的特色就是，只要新台幣幾千元，就可掌握台灣電動車產業概念股，搶先投資未來重點產業，提供投資人一個更精準的投資選擇。

全球正在加速「新四化」進程，即電動化、智能化、網聯化、共享化。其中，電動化是基礎， 2021年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，同比增長66%，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量之大爆發。

特斯拉(TSLA)股價一年內上漲6倍，並在12月21日正式納入S&P500指數成分股，成為市值第六大的成分股；取得車用領域60多項專利的Apple也計畫於2024年推出Apple Car；全球最大的製造及需求市場-中國大陸，造車新勢力亦崛起，阿里、華為攜手車企入局。電動車產業隨著各國爭相宣示投入，讓台灣全球供應鏈的角色愈來愈重要。

元大電動車N連結的標的為台灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的特選台灣電動車代表報酬指數 (IR0135)，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

其成分股包括：東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普及於2020年12月16日新增之東元、正新、裕隆、正崴、亞光、群創、同致、胡連等8檔成分股票，目前合計有18檔成分股。投資人可透過買進元大電動車N，來追蹤電動車主題之趨勢產業。

元大證券說，元大電動車N專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股之配息，自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。

電動車 元大

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