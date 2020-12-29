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台股續創新高 漲17點開在14,500點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
今日台股開盤上漲17.84點，開在14,500.91點，早盤在台積電、聯電、聯發科等走揚帶動下，指數漲幅持續擴大，持續改寫歷史新高紀錄。記者葉信菉攝影／報系資料照
今日台股開盤上漲17.84點，開在14,500.91點，早盤在台積電、聯電、聯發科等走揚帶動下，指數漲幅持續擴大，持續改寫歷史新高紀錄。記者葉信菉攝影／報系資料照

美股開高走高，四大指數收盤漲多跌少，激勵今（29）日台股開盤上漲17.84點，開在14,500.91點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等走揚帶動下，指數漲幅持續擴大，持續改寫歷史新高紀錄。

受惠川普正式簽署紓困案，市場投資信心大增，激勵航空、旅遊股表現強勢；而且科技巨頭FAAMG，在亞馬遜、蘋果、臉書均大漲超過3.5%的領軍下，全數上漲，帶動三大指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲204點，或0.67%，收在30403點；標普500指數上漲32.3點，或0.87%，收在3735.36點；Nasdaq指數上漲94.69點，或0.73%，收在12899.4點；費半指數下跌5.93點，或0.21%，收在2744.29點。

統一投顧指出，內資助攻、外資大舉回補買超百億元，台股量價齊揚再刷新歷史新高。考量年底為法人及集團作帳高峰，電子及傳產利多持續發酵，加上今晨美股三大指數續創新高，台股可望持續上攻，指數仍有高點可期。建議持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

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