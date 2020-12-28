五檔台股高配息基金 一張圖掌握

國泰台灣高股息基金將在1月進行月配息和首次紅利加碼的「半年度配息」，由於半年配來源為資本利得，在該基金淨值大漲下，合計配發的股息可觀，配息率上看雙位數。觀察國內核備可配息的台股基金，其實不只國泰一檔將「大方配」，還有元大台灣高股息龍頭基金也將進行月配息和紅利加碼的「年終配」，以及路博邁AR台灣股票基金將月配息，兩者配息率分別上看雙位數及5%以上。

今年台股投資熱度大增，國人熱衷穩定配息標的，不僅帶動台股掛牌配息型的台股ETF吸金，基金公司也搶募主動式的台股配息基金，把資本利得視為配息來源，讓投資人股息價差兩頭賺。

其中，近期積極宣傳而拉高能見度的國泰台灣高股息基金，因1月5日將進行月配息和首次「半年配」除息，兩者合計的配息率上看雙位數，引發關注。

國泰台灣高股息基金的配息來源有兩種，一是月配息的來源為上市櫃公司發放股利，紅利加碼的半年配則來自基金實現的資本利得，也就是把基金賺的價差利潤當成配息回饋給投資人。此前國泰台灣高股息基金已於11月3日、12月2日進行兩次月配息的除息，每單位皆發放0.042元，年化配息率有5%、4.5%。

而到28日止，國泰高股息基金配息級別的淨值為11.76元，成立來上漲17.6%，因此推算月配息加上資本利得配發的股息，總配息率有望達雙位數、10%以上。

相同的時間，規模曾逼近500億元的元大台灣高股息龍頭基金，也將在1月進行月配息和首次紅利加碼的「年終配」，配息率亦傳出可達雙位數。元大基金的「年終配」是國內首檔把資本利得當作配息的基金，後為國泰效法。

元大台灣高股息龍頭基金10～12月已進行三次月配息，依除息日之淨值推算，各次配息率介於3%～4%。但元大高股息龍頭基金操盤功力不遑多讓，28日止，配息級別的淨值達12.34元，漲幅高達23.4%，因此過往配息率雖略低於國泰，但加碼配的資本利得仍令人期待，使總配息率傳出也可達雙位數之多。

此外，台股第1檔配息的台股基金-路博邁AR台灣股票基金也將於1月首個營業日進行月配息的除息。路博邁基金只有月配息，但因操作選擇權增加收益來源，自2019年1月首度月配息以來，每個月都穩定配發0.0417元，換算每次配息率都有5%以上，比台股常態的3%～4%殖利率更高。

路博邁基金另加註配息來源可能為本金，不過對此路博邁投信說明，所謂的本金各投信定義不同，以其台股基金來說，其收取上市櫃公司股息後，並不直接配發給投資人，而會進行再投資滾出更多利潤，此一利潤才會再做為股息發放，法律上定義為本金，但不直指投資人原先投入的資金。

因此路博邁基金的配息來源主要有股息再投資收益、操作選擇權收益等，也由於投資人領配息時，不直接領取上市櫃公司股息，該基金配息並不課稅。

路博邁投信表示，AR台灣股票基金最初的成立目標就是穩定配發優於台股的股息率，以5%為目標。而基金操作選擇權的部位靈活調整，先前最高有25%，目前降到一成左右，大多數的配息來源還是股息再投資收益。

除此之外，今年還有兩檔新成立的台股配息基金值得關注，分別是年配息的永豐臺灣ESG永續優選基金，以及季配息+年終配的富邦台灣永續發展高股息基金，兩檔除了訴求高配息，還加入時下最流行的ESG元素。

永豐臺灣ESG永續優選基金以「台灣永續指數」為選股池，採取主動式操作。28日淨值來到11.92元，成立來有近兩成的漲幅，表現也相當優異。基金已於11月10日進行首度年配息的除息，每單位配發0.547元，當期配息率4.93%，年化配息率算來則有8.5%，同樣優於台股水準。

至於募集一度有70億元的富邦台灣永續發展高股息基金，第3季成立後，因設定成立滿180天才能分配收益，故首次的季配息預計在明年3月底評價，4月除息；首次的年終配（配發資本利得）則要到明年底才會評價，屆時若台股持續大漲，基金累積將近一年半的利得應會相當可觀。

投資人想領台股高股息，基金選擇愈來愈豐富，除能兼顧分散標的好處，還有機會享有不課稅的高股息。