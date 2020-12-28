台股漲151點收14,483點 再寫歷史新高

台股今(28)日再創歷史新高點，收盤指數14,483.07點，同時創下盤中與收盤歷史新高，勁揚151.65點，成交量為2,503.20億元，漲停收盤超過百家。

今日早盤除陽明（2609）等貨櫃三雄強勢漲停之外，造紙類股也在永豐餘帶動下， 華紙（1905）、正隆（1904）、榮成（1909）及寶隆（1906）等也同步走強。車用電子的車燈族群也在帝寶（6605）漲停帶動下而大漲。科技類股的華邦電（2344）、聯電（2303）、群創（3481）、旺宏（2337）、敦泰（3545）及宏捷科（8086）也上揚。

第一金投顧表示，主流的漲價題材股維持強者恆強，股價續揚且券資比同步提高，可視為短線操作的首選，如被動元件、MOSFET 、記憶體等。中長線題材可留意電動車族群，特別是特斯拉概念股，若 APPLE CAR 最快明年下半年發表，勢必加速特斯拉等電動車量產腳步，相關族群將有莫大想像空間。