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台股續創新高 認購權證交投熱絡

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（28）日量增價揚，再度改寫新高價位，盤中漲逾百點，一度來到14,463點，連帶權證市場交投熱絡，今日午盤權證成交金額達19.83億元，占大盤成交金額比重升至0.99%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例提升至95.07%，而認售成交金額則降至4.93%，顯示市場投資人仍偏多看待後市。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰07購04（076692）。

進一步來看，標的股權證金額增加有聯發科（2454）、旺宏（2337）、群創（3481）、晶豪科（3006）以及友達（2409）；而金額萎縮的則有台積電（2330）、長榮（2603）等。

法人認為，權值股今日呈現穩盤表現，資金點火低價股，面板、記憶體、運輸等族群成為市場的人氣指標。展望後市，在終端客戶拉貨強勁帶動下，基本面和資金面利多加持下，強勢股挾營收、題材創新高續攻，台股多頭架構延續。

台股

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