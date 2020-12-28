快訊

境外移入+5！ 陳時中下午2時公布英航班檢驗結果

2020年「40間熄燈名餐廳」總盤點！半世紀老店只能成回憶

長榮、陽明目標價 法人喊46.6元、30.8元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
航運示意圖。報系資料照
航運示意圖。報系資料照

國際運價漲不停，航運指標長榮（2603）、陽明（2609）今年股價雙雙轉運飆漲，繼外資券商有摩根大通、滙豐相繼喊長榮目標價挑戰36元，國內法人報告指出，相較於全球運輸業的大好榮景，長榮及陽明評價還是低估，特別是長榮至少還有近四成漲幅，股價上看近50元；陽明也有機會挑戰30元關卡。

國內投顧最新對長榮、陽明目標價提高到46.6元、30.8元，對比上周五收盤，兩大航運指標股潛在漲幅達39%、33%。近期法人持續積極布局長榮，上周五外資大買2.8萬張，為12月18日買超4.5萬張來最多，陽明則獲內資大力挺，今兩檔指標股再攻漲停。

法人表示，長榮8到10月營收連月攻頂，接續11月因截航時間及塞港影響，雖僅創歷史次高，但12月運價持續飆漲，累積到上半月為止，第4季來，SCFI運價綜合指數平均為1,692點，較第3季勁揚510點，推算長榮12月及第4季獲利皆將再創紀錄，季每股純益可達2.2元，年度挑戰4.5元，優於市場預期。

法人指出，目前運價飆漲將持續反映到明年，尤其1月美國線預計調漲1,000美元，歐洲線加收500美元附加費，若考量塞港成本，長榮元月營收仍可望創高，第1季獲利減幅優於季節性表現。另5月美國線長約換約，估計每漲100美元，長榮明年稀釋每股純益增加0.33元，確立強勁成長。

據樂觀估算，長榮明年每股純益成長到7.7元；不論以今或明年營運反推，目前長榮本益比都不到十倍，市場財測仍低估。

陽明方面，由於農曆新春兩岸工廠停工，法人預期，陽明明年第1季進入相對淡季，惟運價若未明顯拉回，不排除表現淡季不淡，分水嶺在於貨櫃運價回檔是否大於50%，假設回檔有限則第1季貨櫃運價有機會高於今年第3季。

此外，陽明也將受惠長約換約，加上全球新船下水量持續減少，但陽明明年有新船，運力逆勢增加，法人看好營運先蹲後跳，年每股純益挑戰5元水準。

長榮 陽明

延伸閱讀

航運股12月以來最高！散戶還能上車？專家：這些轉折訊號要注意

期貨商論壇／長榮期 短線強勢

大航海時代 長榮加碼投資

陽明獲利暴衝 11月賺贏十年

相關新聞

航運股12月以來最高！散戶還能上車？專家：這些轉折訊號要注意

航運股近期利多消息不斷，貨櫃航運三雄包括長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），受惠近期缺櫃缺艙及國際運價上漲等因素，股價也不斷創下多年新高，今（25）日股價表現同樣強勁，陽明開盤即漲停鎖死、長榮及萬海各有6到7%的漲幅，且成交量都在台股前20名。

台股再寫新高 盤中漲逾百點

2020封關進入倒數計時，今（28）日在美股期貨盤上漲、權值電子股穩盤，人氣股的記憶體、面板、航運等族群走高挹注下，指數...

台股漲32點 開在14,363點

台股今（28）日開盤上漲32.03點，開在14,363.45點，早盤在台積電（2330）穩盤、鴻海（2317）及聯電（2...

長榮、陽明目標價 法人喊46.6元、30.8元

國際運價漲不停，航運指標長榮（2603）、陽明（2609）今年股價雙雙轉運飆漲，繼外資券商有摩根大通、滙豐相繼喊長榮目標...

統一美國政府債ETN 29日上櫃掛牌

統一證券發行「統一美國政府債券7-10年期指數ETN」(02001B；中文簡稱：統一美國政府債N)將於明（29）日上櫃掛...

美股耶誕節休市 法人：台股可望維持高檔震盪

美股25日因耶誕節休市，法人預期，台股在市場資金依然充沛下，可望維持高檔震盪，不排除有機會持續攀高

一周盤前股市解析／造紙、紡織 盤面焦點

台股本周進入2020年最後一周，全球疫情尚未明顯緩和，加上年底假期，外資買賣進出部位縮小，市場法人認為，指數區間震盪機會...

16檔紅包股 法人狂買

今年台股屢創新高，投信、內資可說是大贏家，但根據統計，外資過去十年，從來沒有連續兩年賣超，加上加權指數周線已經連八紅，月...

蔡明彥專欄／封測載板不看淡

就台股長期觀察，台灣GDP高低主要受出口成長率的影響，出口年增率走高，GDP就跟著攀高，股市也就不看淡。以目前多數經研機...

車電概念股 營運帶勁

受各國政府補貼政策的激勵，新能源車在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，研調單位預估2020年全球銷售量為240萬輛，年增1...

電動車概念／乙盛、和勤 營運升溫

「美國雙A」搶進電動車市場，帶動電動車相關概念股長期看旺，包括乙盛-KY、群創，以及和勤等科技及傳產廠商都將受惠。

電動車概念／和碩、同欣電 蓄勢衝

市場近期關注電動車概念股如光寶、台積電、和碩、同欣電等前景，尤其蘋果電動車、特斯拉（Tesla）相關供應鏈備受期待。台積...

熱門新聞

貨櫃海運誰稱王？長榮、陽明法人喊高價

五外資看明年台股 喊出「天價」

大股東擬轉讓持股 宣德成台翰最大股東

聯發科旗下絡達擬收購九暘 攻寬頻通訊晶片

電動車概念股 引爆新動能

長榮、陽明目標價 投顧上調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。