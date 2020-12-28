長榮、陽明目標價 法人喊46.6元、30.8元

國際運價漲不停，航運指標長榮（2603）、陽明（2609）今年股價雙雙轉運飆漲，繼外資券商有摩根大通、滙豐相繼喊長榮目標價挑戰36元，國內法人報告指出，相較於全球運輸業的大好榮景，長榮及陽明評價還是低估，特別是長榮至少還有近四成漲幅，股價上看近50元；陽明也有機會挑戰30元關卡。

國內投顧最新對長榮、陽明目標價提高到46.6元、30.8元，對比上周五收盤，兩大航運指標股潛在漲幅達39%、33%。近期法人持續積極布局長榮，上周五外資大買2.8萬張，為12月18日買超4.5萬張來最多，陽明則獲內資大力挺，今兩檔指標股再攻漲停。

法人表示，長榮8到10月營收連月攻頂，接續11月因截航時間及塞港影響，雖僅創歷史次高，但12月運價持續飆漲，累積到上半月為止，第4季來，SCFI運價綜合指數平均為1,692點，較第3季勁揚510點，推算長榮12月及第4季獲利皆將再創紀錄，季每股純益可達2.2元，年度挑戰4.5元，優於市場預期。

法人指出，目前運價飆漲將持續反映到明年，尤其1月美國線預計調漲1,000美元，歐洲線加收500美元附加費，若考量塞港成本，長榮元月營收仍可望創高，第1季獲利減幅優於季節性表現。另5月美國線長約換約，估計每漲100美元，長榮明年稀釋每股純益增加0.33元，確立強勁成長。

據樂觀估算，長榮明年每股純益成長到7.7元；不論以今或明年營運反推，目前長榮本益比都不到十倍，市場財測仍低估。

陽明方面，由於農曆新春兩岸工廠停工，法人預期，陽明明年第1季進入相對淡季，惟運價若未明顯拉回，不排除表現淡季不淡，分水嶺在於貨櫃運價回檔是否大於50%，假設回檔有限則第1季貨櫃運價有機會高於今年第3季。

此外，陽明也將受惠長約換約，加上全球新船下水量持續減少，但陽明明年有新船，運力逆勢增加，法人看好營運先蹲後跳，年每股純益挑戰5元水準。