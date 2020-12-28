台股漲32點 開在14,363點
台股今（28）日開盤上漲32.03點，開在14,363.45點，早盤在台積電（2330）穩盤、鴻海（2317）及聯電（2303）等電子權值股走揚挹注下，指數持續上攻，指數一度來到14,399點，欲挑戰14,400關卡。
展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在資金充沛、不退場的大前提下，台股後市可望一路維持高檔震盪格局、持續攀高；基本面配合現階段美國零售銷售庫存偏低，拉貨力道有望持續。
由於關鍵零組件等缺料情況延續，也讓包括半導體、面板等維持缺貨狀況，另外像是被動元件、DRAM等需求狀況也持續維持緊俏。產業需求強勁，上肥下瘦在農曆年前不會改變。在投資題材上，持續看好缺料漲價題材、5G基地台、面板及晶圓代工等。
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