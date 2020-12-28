統一美國政府債ETN 29日上櫃掛牌

統一證券發行「統一美國政府債券7-10年期指數ETN」(02001B；中文簡稱：統一美國政府債N)將於明（29）日上櫃掛牌，為國內首檔追蹤債券型指數的指數投資證券（ETN）。

該檔ETN是追蹤富時固定收益公司(FTSE Fixed Income LLC)編製的富時美國政府債券7-10年期指數，選取到期年限7-10年期的美國政府公債為標的，且須符合流通在外餘額達50億美元以上的條件，指數標的兼具流動性與避險性。

為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心將持續自2021年1月4日起至6月30日，舉辦上櫃ETN獎勵活動，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情請自2021年1月4日起至櫃買中心網站「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下查詢。