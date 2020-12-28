股市錢潮 三內資再衝高點

台股周線連八紅，今年雖剩下最後四個交易日，不過市場專家預期，在投信轉賣為買、自營商連二日買超拚最後績效、以及散戶等三內資不斷追捧下，本周加權指數有望出現擺尾行情，再創歷史新高。

投信原本為連續六日賣超，上周五轉賣為買，買超3.7億元；自營商原本也是連十日賣超，上周四、五轉為買超、合計19.7億元，力拚最後績效意圖鮮明。

至於散戶更是發揮螞蟻雄兵力量，融資餘額連續三日增加、合計49.7億元，帶動上周五融資餘額來到1,842.6億元高水位，是2018年8月7日1,843.9億元以來最高。

統一投顧董事長黎方國指出，上周指數回測月線支撐，不過迅速反彈重回各均線之上，顯示逢低買盤強勁，加上美國紓困案達成共識，市場對未來經濟前景樂觀，在外資休假，內資主導下，更有利盤勢表現，本周仍有高點可期。

黎方國表示，近期電子、傳產各項利多持續發酵，使得內資可能會一路主導到明年初，因此本周仍樂觀看待。另一方面，根據統計，外資過去十年，從沒連續兩年賣超。

事實上，由於外資今年還賣超5,837.2億元，明年勢必要回補，加上台股周線已連八紅，月線可望二連紅下，激勵多方氣勢可望延續到明年無虞。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，根據往年經驗，通常12月、尤其是耶誕節前後，外資普遍交投清淡，不過這次外資為了拚年終績效，操作上頗為積極，上周連三日買超合計89.7億元。

畢竟前三季都是內資、投信在表現，軋空手、軋空單、軋外資，加上美股仍強勢，預期外資年底前也想趁機再拉一波拚績效。

此外，元月行情帶動下，預期12月、1月連續兩個月上漲的機率相當高。由於內外資都在鋪陳明年度的元月行情，屆時不管主力、散戶、壽險、機構法人等資金都會歸隊，因此盤勢正向樂觀。