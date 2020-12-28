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蔡明彥專欄／封測載板不看淡

經濟日報 / 蔡明彥

台股長期觀察，台灣GDP高低主要受出口成長率的影響，出口年增率走高，GDP就跟著攀高，股市也就不看淡。以目前多數經研機構提出的預測數據來看，2021年台灣的GDP仍將較今年成長。

2020年台灣科技業受惠居家辦公與學習需求，營運高於預期，預期此一盛況至少延續至2021年上半年。傳統產業部分，隨基期壓低，及美元走疲帶動原物料報價彈升，加上疫情對供應鏈帶來的干擾導致缺貨與漲價頻傳，預估傳產景氣預期將「由剝而復」。在傳產與科技景氣同步轉強下，預估2021年基本面展望持續有利於台股上攻。

再從資金面來看，美國聯準會（Fed）今年最後一次集會確認接近0%的低利以及透過購債對市場釋出資金的政策將至少持續到2022年；歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）以及日本銀行（BOJ，日本央行）也都採取類似的寬鬆政策。因此，從國際層面來看，市場資金是充沛的。

就台股資金面展望來看，即使台股平均殖利率已由4%降到3%，但因出超擴大，且在全球低利環境下，定存、固定收益商品或壽險投資型保單一類的投資對投資人吸引力大不如前，加上政策上對房市仍多所壓抑，資金前進股市的趨勢不易改變。

景氣基本面好壞決定個別公司或產業獲利的多寡，資金面的鬆緊則決定市場給予的評價區間高低。以目前總體環境、市場現狀來研判，已創歷史新高的台股2021年仍具有相當想像空間。

選股與操作方面，持續看好2021年全球5G建設商機，相關的高頻PCB、伺服器、HPC、製造5G手機所需的晶圓代工、封測、載板等類股後市仍不看淡。

其次，在手機、PC、NB、平板等市場飽和之下，蘋果應已鎖定電動車為未來營運持續成長的關鍵產品。

Apple Car相關商機，如LFP電池供應鍊、充電模組（包括GaN快速充電、SiC電力模組等）、LiDAR所需的光學鏡頭、砷化鎵製造鏈、包含車用面板的車內娛樂、車控系統、LED車燈，甚至整車組裝等，台商都有機會雀屏中選。

傳產部分，由於疫情對供應鏈的破壞，導致近期原物料以及航運類股之飆漲，建議投資人以技術面紀律操作因應。原物料類股在上半年風險尚小，但要留意疫情控制進度帶來潛在美元反彈的殺傷力。

（作者是群益投顧董事長）

台股 日本央行

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