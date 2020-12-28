一周盤前股市解析／造紙、紡織 盤面焦點

台股本周進入2020年最後一周，全球疫情尚未明顯緩和，加上年底假期，外資買賣進出部位縮小，市場法人認為，指數區間震盪機會較大，操作上建議勿過度追高，選股布局可留意資訊軟體、IC設計、造紙、鋼鐵、紡織、蘋概等漲價業績題材股。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，近期強勢的原物料類股，由鋼鐵、航運、造紙、低價紡纖股接連接棒演出，電子股部份則以有漲價利多的被動元件、記憶體等題材股為盤面主流，低利率環境預期延續至2021年，美元趨向弱勢，全球疫苗開始施打，景氣有望步入緩步復甦，2021年台灣經濟展望樂觀，有利台股向上攻堅。

產業方面，明年第1季半導體應不會發生全面性庫存調整，景氣循環產業可能實際受惠明年上半年疫苗接種及消費力道延續逐步走出谷底，看好塑化、記憶體、服飾及汽車產業可望從谷底回升。

台新投顧協理范婉瑜指出，雖歐美地區疫情再次升溫，但由於疫苗將陸續出台，市場焦點轉向各國需求回升上，推動運價與原物料報價上漲。展望後市，目前資金傾向進駐原物料相關類股，建議可以留意。

第一金投顧協理黃奕銓表示，由於國際原物料持續大漲，塑化族群受惠漲價表現強勁，被動元件個股也受惠漲價利多，股價齊揚。

技術面來看，台股在月線獲得支撐後站上所有均線，雖外資近期長假，不過在多頭局勢未變之下，資金於個股間輪流策動可望延續，但操作上建議勿過度追高，須控制好資金水位與風險，選擇業績好、評價低、且明年展望正向的個股來操作。

統一投顧研究部主管廖婉婷認為，本周雖外資休假，內資主導，但預期更有利盤勢發展，且年底為法人及集團作帳高峰，電子及傳產產業利多持續發酵，指數仍有表現空間。