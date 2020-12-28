車電概念股 營運帶勁

受各國政府補貼政策的激勵，新能源車在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，研調單位預估2020年全球銷售量為240萬輛，年增19.8%；2021年可達340萬輛，年成長率攀升至39.7%，重返成長快車道，帶動相關台系車用電子廠後市看俏。

事實上，除特斯拉，由於蘋果、亞馬遜等美國雙A，及傳統汽車大廠如「二B一A」的賓士、BMW、奧迪，其他如福斯、福特、通用，與法系的雪鐵龍等，紛紛擴大投資搶進電動車領域，使得未來電動車產業將呈百花齊放榮景。

台廠由於電子科技傲視全球，加上製造端的成本優勢，使得車用電子與電動車供應鏈逐漸在全球占有重要的一席之地，如有「自駕車之腦」稱謂的關鍵車用晶片，台積電就是最重要的晶圓代工廠，輝達、蘋果等大廠紛紛與之合作。

而有「自駕車之眼」的光達（LiDAR），雖然關鍵技術多由國際新創科技公司把持，不過台廠中光寶科技則與半導體雷射領導者II-VI Incorporated建立光達用半導體雷射的製造生產與商業化策略合作關係。

其他台廠所掌握的優勢關鍵科技，還包括：高速乙太網路晶片。隨車用電子發展逐漸模組化，進入5G時代後，車連網等高速傳輸需求已非傳統線纜所能應付，透過高速乙太網路晶片傳遞車內各項資訊與訊號，已成為主流趨勢。

此外，隨著2021年第一個Level 3等級的自駕功能國際法規將在歐盟地區生效，如何有效的監控車內駕駛人的精神狀態，並運用科技設備如感測元件、鏡頭等感知車外環境的變化，提供車用系統進行判斷，已成為關鍵的發展重點。

隨電動車、自駕車對感知能力不斷增強，車用鏡頭的大量使用已成為沛然莫之能禦的趨勢，將帶動CIS需求暴增。台廠中同欣電由於合併勝麗後，躍居全球最大的CIS封測廠，同時掌握三大車用CIS客戶，形塑了強勢的產業話語權。