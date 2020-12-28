聽新聞
test
0:00 / 0:00

車電概念股 營運帶勁

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導
有「自駕車之腦」稱謂的關鍵車用晶片，台積電是最重要的晶圓代工廠，輝達、蘋果等大廠紛紛與之合作。圖為輝達自駕車晶片。（網路照片）
有「自駕車之腦」稱謂的關鍵車用晶片，台積電是最重要的晶圓代工廠，輝達、蘋果等大廠紛紛與之合作。圖為輝達自駕車晶片。（網路照片）

受各國政府補貼政策的激勵，新能源車在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，研調單位預估2020年全球銷售量為240萬輛，年增19.8%；2021年可達340萬輛，年成長率攀升至39.7%，重返成長快車道，帶動相關台系車用電子廠後市看俏。

事實上，除特斯拉，由於蘋果、亞馬遜等美國雙A，及傳統汽車大廠如「二B一A」的賓士、BMW、奧迪，其他如福斯、福特、通用，與法系的雪鐵龍等，紛紛擴大投資搶進電動車領域，使得未來電動車產業將呈百花齊放榮景。

台廠由於電子科技傲視全球，加上製造端的成本優勢，使得車用電子與電動車供應鏈逐漸在全球占有重要的一席之地，如有「自駕車之腦」稱謂的關鍵車用晶片，台積電就是最重要的晶圓代工廠，輝達、蘋果等大廠紛紛與之合作。

而有「自駕車之眼」的光達（LiDAR），雖然關鍵技術多由國際新創科技公司把持，不過台廠中光寶科技則與半導體雷射領導者II-VI Incorporated建立光達用半導體雷射的製造生產與商業化策略合作關係。

其他台廠所掌握的優勢關鍵科技，還包括：高速乙太網路晶片。隨車用電子發展逐漸模組化，進入5G時代後，車連網等高速傳輸需求已非傳統線纜所能應付，透過高速乙太網路晶片傳遞車內各項資訊與訊號，已成為主流趨勢。

此外，隨著2021年第一個Level 3等級的自駕功能國際法規將在歐盟地區生效，如何有效的監控車內駕駛人的精神狀態，並運用科技設備如感測元件、鏡頭等感知車外環境的變化，提供車用系統進行判斷，已成為關鍵的發展重點。

隨電動車、自駕車對感知能力不斷增強，車用鏡頭的大量使用已成為沛然莫之能禦的趨勢，將帶動CIS需求暴增。台廠中同欣電由於合併勝麗後，躍居全球最大的CIS封測廠，同時掌握三大車用CIS客戶，形塑了強勢的產業話語權。

電動車 車用電子 自駕車

延伸閱讀

鴻海攜手帝寶工業 壯大MIH電動車聯盟

趕搭上鴻海的電動車列車 帝寶簽約加入聯盟

LG攜手Magna合資10億美元　宣布正式進軍電動車零件市場

電動車潮流完全擋不住　2021歐洲年度風雲車候選名單公布！

相關新聞

股市錢潮 三內資再衝高點

台股周線連八紅，今年雖剩下最後四個交易日，不過市場專家預期，在投信轉賣為買、自營商連二日買超拚最後績效、以及散戶等三內資...

電動車概念股 引爆新動能

蘋果、亞馬遜紛紛搶入電動車領域，加上近日特斯拉股價創高，使電動車再次成為全球投資人關注焦點。台廠不論在車用電子、動力及傳...

五外資看明年台股 喊出「天價」

2020年外資大賣超，內資買股成激勵台股上攻14,000點大贏家。

一周盤前股市解析／造紙、紡織 盤面焦點

台股本周進入2020年最後一周，全球疫情尚未明顯緩和，加上年底假期，外資買賣進出部位縮小，市場法人認為，指數區間震盪機會...

16檔紅包股 法人狂買

今年台股屢創新高，投信、內資可說是大贏家，但根據統計，外資過去十年，從來沒有連續兩年賣超，加上加權指數周線已經連八紅，月...

蔡明彥專欄／封測載板不看淡

就台股長期觀察，台灣GDP高低主要受出口成長率的影響，出口年增率走高，GDP就跟著攀高，股市也就不看淡。以目前多數經研機...

車電概念股 營運帶勁

受各國政府補貼政策的激勵，新能源車在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，研調單位預估2020年全球銷售量為240萬輛，年增1...

電動車概念／乙盛、和勤 營運升溫

「美國雙A」搶進電動車市場，帶動電動車相關概念股長期看旺，包括乙盛-KY、群創，以及和勤等科技及傳產廠商都將受惠。

電動車概念／和碩、同欣電 蓄勢衝

市場近期關注電動車概念股如光寶、台積電、和碩、同欣電等前景，尤其蘋果電動車、特斯拉（Tesla）相關供應鏈備受期待。台積...

電動車概念／群創、台積 法人力挺

台股在外資進入年底長假後，行情在歷史新高的「萬四」大關之上震盪整理，市場聚焦下一波長線題材股之際，「電動車概念股」成為市...

電動車概念／和大 商機快轉

電動車時代來臨，隨著特斯拉電動車大賣，雙A搶進電動車，原本特斯拉供應鏈取得雙A供應鏈的機率極大。此外，鴻海集團與蘋果關係...

就市論勢／原物料、汽車 看俏

全球經濟邁向復甦階段，加上歐、美、中各國陸續展開施打新冠肺炎疫苗，有利企業與投資市場信心恢復...

熱門新聞

貨櫃海運誰稱王？長榮、陽明法人喊高價

大股東擬轉讓持股 宣德成台翰最大股東

聯發科旗下絡達擬收購九暘 攻寬頻通訊晶片

聯發科旗下絡達 斥資1.5億元收購九暘

台積電法說會1月14日登場 市場聚焦庫存調整

台股元月行情 投顧：留意逢低買進時機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。