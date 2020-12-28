16檔紅包股 法人狂買

今年台股屢創新高，投信、內資可說是大贏家，但根據統計，外資過去十年，從來沒有連續兩年賣超，加上加權指數周線已經連八紅，月線可望二連紅之下，多方氣勢可望延續到明年無虞，相關如鴻海（2317）、台達化等16檔券商看好、法人狂買個股，可伺機切入，搭元月行情搶賺紅包。

篩選近一個月國內外券商包括摩根士丹利、花旗美邦、瑞士信貸、康和、野村、大和等證券報告正向、且近一周法人買超的持股，包括了鴻海、群創、開發金、日月光投控、強茂、中鋼、台達化、長榮、華邦電、彩晶、元大金、南亞科、新光金、台積電、台塑，以及遠雄。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，雖然相關個股看起來電金傳都有，但其實不外乎兩個概念，一個是漲價題材，另一個則是蘋果涉足電動車帶起的車用相關題材，均成為市場買盤追捧的焦點。

統一投顧董事長黎方國指出，12月部分個股漲幅已經很多，此時投資人不敢買漲太多，波動又太大的個股，因此近期策略建議三個方向，低基期、金融股跟產業基本面佳，進可攻、退可守。前述選股中，不少低基期的個股，本益比還不到15倍，自然比本益比30、40倍以上的個股更具補漲空間。