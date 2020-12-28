五外資看明年台股 喊出「天價」

2020年外資大賣超，內資買股成激勵台股上攻14,000點大贏家。

展望2021年，各大外資對台股喊出「天價」預測，最低的摩根士丹利和瑞士信貸均預測15,000點，里昂證15,500點，瑞銀基本預測14,980點，樂觀情境15,650點，最樂觀則是摩根大通喊16,600點。各大外資對台股明年再戰歷史新高紀錄形成共識。

今年即將進入尾聲，各外資紛紛推出預測報告，普遍推估台股明年可挑戰「萬五」甚至「萬六」，主要看好台灣經濟基本面復甦，企業獲利成長，輔以內資捧場、政策引導及高殖利率，台股成長的機會大。看好類股主要有5G、半導體、蘋概股、原物料、汽車零組件及內需股。

值得注意是，近期受年底長假影響，外資對台股忽買忽賣，對此外資法人認為不必擔心，看好明年初國際資金回流，主因：一、台灣經濟重返復甦，投資操作應回補股票。

二、半導體擴大成長趨勢明確，台積電1月法說會有望報佳音；三、往例外資連兩年賣超台股機率低，若當年大賣，隔年容易買超，而且通常元月會看到回流趨勢。

回顧2020年外資圈對於台股預測，儘管籌碼面呈現大賣超，不過由於內資力挺，行情強漲超乎預期，使得今年預測台股最準外資，也意外由預測最高的美銀證券拿下。

美銀證券一年一度發布全球股市技術分析，去年對台股喊出今年三階段挑戰高價後，迄目前未再修正，一度被視為難以達到的行情預測，卻意外成為最精準的預估。

該券商曾看好台股挑戰12,495點、13,000點及16,150至16,650點，以正常情況下的13,000點計算，與台股最新收盤差距約1,331點，為外資圈最小的預測差距。

今年台股上演大驚奇，由於新冠肺炎疫情爆發，原本外資看好行情漲，卻在第1季出現崩跌，不僅打破長達一年的萬點紀錄，最低還測破十年線、下探8,523點，外資圈當時有花旗緊急把台股目標砍到8,000多點，未料4月反彈後，一連大漲近6,000點，外資券商又紛紛上修。

其次是滙豐證券曾下修又上修台股目標，最新對年底預測12,510點，差距約1,821點，其他外資基本預測則在萬點至12,000點，部分樂觀情境喊到13,000點，但都經過調整，不若美銀一口氣喊到「頂」。