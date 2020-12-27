台股元月行情 投顧：留意逢低買進時機

台股本周在外資休假下，以內資為主軸，最後以上漲作收，顯見內資布局意願仍強，特別是在不同類股中找輪動標的。從過去十年經驗看，台股每一年最後一周交易大多以上漲作收，雖說外資交投清淡，但仍有部分資金布局。

2020-12-26 01:50