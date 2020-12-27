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台股元月行情 投顧：留意逢低買進時機

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股加權指數上周周K線連8紅，展望元月，永豐投顧指出，財報周開始，電子股業績將成為關注焦點，短期在疫情及紓困案無解下，大盤震盪，但元月後預期法人歸隊，建議留意逢低買進時機。預期台股本周指數逐步攀升，指數空間介於1萬4200～1萬4500點。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，國際持續報佳音，包括美國國兩院通過刺激方案，英國脫歐也順利進行，有利整體投資氛圍。

國內方面，疫情對台股的影響逐漸淡化，上周爆發本土病例當天，指數一度面臨殺盤走勢，但隔日後旋即持續收漲，且值得注意的是防疫概念股並未隨疫情再起而獲市場聚焦，反而需求面實質回升帶動價格走揚的類股，如電子元件、原物料、消費內需相關等，依舊為這波多頭的資金焦點。

葉獻文說，全球資金行情延續、疫苗頻釋出利多，2021年景氣將持續轉佳，弱勢美元態勢不變的情況下，外資回補趨勢可望延續，且從過去經驗顯示，外資不會連續兩年賣超台股，因此2021年外資持續進駐將有利於台股進一步提升。

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