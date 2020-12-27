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五大旺季族群 搶跨年財

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國曆新年假期來臨，今年元旦假期三天，加上學生寒假即將到來，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群已躍居「跨年概念股」，全力搶攻節慶商機，股價走勢蓄勢待發。

邁入12月下旬後，距元旦倒數最後一周，根據歷來統計，與休假相關的線上遊戲、遊戲機、網路電信、餐飲、百貨等，每當假期時節，不但營收大幅增長，股價平均漲幅也相當亮麗，顯示旺季題材有機會發酵。

配合各級學校寒假接續到來，隨後又將邁入農曆春節，「2021台北國際電玩展」也預計1月底、農曆年前登場，一連串假期與活動，加上新冠肺炎疫情帶動宅經濟發燒， 可以讓休閒娛樂等相關產業成為台股投資新顯學。

第一金投顧董事長陳奕光表示，在科技產業部分，「跨年概念股」可聚焦線上遊戲、行動寬頻連線、遊戲機及零組件，以及搭上國外耶誕節買氣的電子書等，都值得關注。

線上遊戲方面，第4季原本就是旺季，包括智冠、橘子、宇峻、鈊象等均計畫推出新款遊戲，在預期玩家反應可望不錯下，有機會推升營運走高，近期遊戲類股股價也有漲升表現。

網路電信業者中華電、遠傳、台灣大等，近年除搶攻5G、行動上網商機，更針對智慧用戶打造行動及家庭娛樂，將旺季商機一路延伸到明年農曆年；至於電子書，如振曜、元太、晶心科、鴻海、佳世達等，也可留意。

傳產部分，餐飲、飯店、百貨零售等族群，也全力搶攻節慶商機，法人表示，儘管歐美疫情升溫，但國內疫情控制不錯，一般社會活動受影響較少，12月下旬的冬至、耶誕節、跨年等，餐廳訂位狀況不錯。

台新投顧副總經理黃文清指出，進入年尾後，民眾、公司行號聚餐商機增加，在12月節慶、跨年等因素激勵下，餐飲業績同步看旺，寶雅、遠百等百貨業年底最後一檔國曆新年商機，業續也可望增溫。

餐飲業 跨年 疫情

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