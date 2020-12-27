大盤資金匯聚 迎擺尾行情

台股高檔震盪，觀察近15年來耶誕節後一周至兩周的大盤走勢，上漲機率超過七成，法人昨（26）日表示，耶誕節傳統旺季後，緊接著還有元月紅包效應題材，今年台股資金匯聚的年終擺尾行情將受期待。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，雖然外資長假期間對台股買賣動態趨緩，盤面主要由內資點火撐盤，配合月底、季底、年底三重作帳，指數本周仍有機會震盪盤堅，展望明年1月行情，多頭將有機會開展新一波攻勢。

事實上邁入12月下旬後，台股年底行情備受關注；根據統計，過去15年以來台股耶誕節後一周或二周，上漲機率都超過七成。

耶誕節後一周上漲機率達79%，平均漲幅1.6%，耶誕節後二周上漲機率同樣為79%、平均漲幅則為1%；若將時間拉長至耶誕節後兩個月，上漲機率86%，平均漲幅攀升至3%。顯示歷年來，年底12月到隔年2月台股上漲機率都相當高。

台新投顧副總經理黃文清認為，通常年底甚至到隔年1、2月會因耶誕節、元月紅包題材發酵匯集資金，股市也較容易有行情出現。