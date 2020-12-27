原型ETF十強 三題材當道

今年來主要股市表現出色，從ETF來看，今年績效前十名原型ETF漲幅均逾三成，不外乎三大主題：美股、中國、科技。尤其是第一名的統一FANG+，今年來漲幅高達87.0%，表現一枝獨秀。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，近期美股因假期效應與科技股漲多而進入盤整，展望2021年，股市仍會繼續大資金行情，加上疫苗開打，明年美股主要指數獲利成長率都有雙位數，操作心態宜偏多，逢回皆是中長線買點。

袁永騰指出，目前市場最關注的是獲利成長，是推升股價續航的主要動能。根據彭博預估，尖牙股指數明年度獲利成長率為25.4%，優於大盤S&P500指數的22.3%，建議保留部份現金水位，留意明年1月中下旬財報公告時可能波動加大，若拉回可分批承接高獲利成長股。

國泰臺韓科技ETF經理人蘇鼎宇分析，韓股近期表現亮眼，南韓首爾指數更飆破2,800點大關，領先亞股創下歷史新高。國泰臺韓科技為國內目前唯一投資組合涵蓋南韓IT產業的ETF，看好台、韓兩大科技重鎮在晶圓製造、5G、物聯網、AI等供應鏈企業的投資人，以5日線為切入點逢低買進。

陸股方面，富邦投信指出，隨宏觀經濟改善，及新經濟政策落地，都將提供良好的投資環境，未來深市及中小型A股將有更穩固的成長空間，後市可期。