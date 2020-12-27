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台股基金贏家持股解碼／長線淘金 抱緊優質股

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2020年進入最後一周，投信台股基金績效競爭白熱化，統計今年來報酬率，以野村優質基金暫居第一，有47.4%近五成表現，野村投信另有野村積極成長、野村成長也有近四成績效並擠入前五強，這三檔台股基金持有聯電台積電、欣興等個股，法人認為明年仍可續抱。

年度即將終了，台股基金績效排名統計至25日，野村優質居第一，第二到五名的基金今年來績效差距不到1個百分點，分別是新光大三通的40.5%、華南永昌永昌39.9%、野村積極成長39.3%、野村成長39.2%。

觀察野村三檔基金，持股大致相同，前十大持股總共僅11檔。統計這11檔主要持股、且近一周法人仍買超，計有聯電、台積電、欣興、聯發科，以及精測；近一周漲幅以聯發科、聯電分別為2.2%、1.9%較高。不過像是美利達、鈺齊-KY、力旺，不但三大法人賣超調節，近一周跌幅也較重，就需留意別追高。

從持股觀察，野村台股基金團隊的選股是以電子股為主軸，並以半導體為核心標的，包括IC代工、IC設計、IC封測，另外兩檔是電子零組件；傳產則是有自行車、製鞋及窗簾。

統一投顧董事長黎方國指出，今年基金績效第一名團隊的持股，有一定紀錄可循，更具說服力，上述選股也蠻符合一般內資看好的方向，如果是法人近期仍持續買進，加上產業基本面不錯，投資人的確可以考慮伺機切入。

台股 台積電 聯電

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