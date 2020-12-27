台股封關周 作帳題材聚焦

距離2020新曆年封關邁入最後倒數一周，台股走勢備受關注。現階段因處法說旺季，環泥、信邦、合一、中天等法說本周登場，配合月底、季底及年底的「三重作帳」引爆，中小型股活蹦亂跳，台股封關周將聚焦法說與作帳兩大題材。

時序邁入年底假期，外資法人紛紛過年去、買賣動態趨緩，本國資金的流向相對重要，現階段台股盤面主要由投信、自營商、壽險資金、公股行庫、中實戶等內資穩盤，「指數放兩旁、選股擺中央」將是現階段主要操作建議。

台新投顧副總經理黃文清表示，時序已進入年底最後一波法說會高峰，多指標性公司在法說會上所公布的營運展望，將受到法人密切關注，預料各家法說會後公布的內容，也會直接影響到整體盤勢發展。

根據統計，本周起的台股封關周，計有13家上市櫃公司將陸續舉行法說會，主要分布在光電、電子零組件、電腦周邊等電子股，以及百貨、生技、水泥、電機等傳統產業。

其中，合一、信邦、中天、環泥等市值超過百億元，嘉威、大樹、佳能、高林、雷虎等市值也數十億元的規模，這些產業指標股將是此波法說的市場焦點。

黃文清指出，上市櫃企業的法說會，除回顧今年的表現外，經營階段對明年未來營運所發表的看法，也是觀察重點，屆時所發布的訂單能見度等，都將成為股價走勢關鍵。

至於作帳方面，日盛投顧總經理鍾國忠指出，由於本周即將面臨月底、季底與年報的三重作帳壓力，使得近期法人大買，或是集團有加溫的個別股可特別留意，若再搭配產題材或業績題材者，應可優先選擇。

觀察目前盤面，主流類股仍輪動表現、快速更迭，近期擁有法人買盤護持的認養股，主要分布在IC設計、PCB、面板、LED及光元件、航運等五大族群。

其中，裕民、陽明、長榮、萬海、敦泰、矽創、富鼎、台半、強茂、金居、台燿、群創、元太、乙盛-KY等，現階段已被市場列為最受關注的「法人作帳概念股」，後市表現值得留意。

法人強調，新曆年封關在即，市場多空觀望氣氛相對略為濃厚，預期短期台股將處區間盤整。

不過，國際股市維持高檔震盪，配合台股法說會若能稍來利多，以及景氣落底訊號浮現等，將可望帶動買氣，台股仍有機會盤堅走高。