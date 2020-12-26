股海自由行／半導體、資料中心 淡季不淡

主導2020年經濟發展的關鍵，主要是對經濟與社會造成顯著衝擊的新冠疫情。展望2021年，儘管疫苗已開始進行施打，惟疫苗的量產速度、免疫效力、民眾施打情況等仍牽動疫情的演變，持續主導2021年經濟活動的發展。我們研判，歐美疫情可能持續惡化到2021第1季，導致第1季經濟活動下滑甚至萎縮；新冠疫苗可能於6月底前完成施打，加上氣候變暖，經濟活動可望在第3季緩步恢復正常。

新冠疫情仍持續，全球股市卻已對疫情產生相當程度的免疫，2021年下半年經濟逐漸邁入復甦軌道，搭配充沛的流動性，有助股市延續多頭，除非未來疫情對經濟的衝擊遠超出今年第2季的水準。

股市對新冠病毒產生抗體的關鍵，主要來自美國聯準會今年3月底史無前例將購債規模，從原本計畫的7,000億美元，直接拉高至無上限；最近一次在12月中旬的決策會議，更釋出較前次更寬鬆的政策指引：承諾維持購債計畫，直到「充分就業與2%通膨率出現進展」為止。

股市第二個抗體來自政府的擴張性財政政策。美國國會今年3月通過2.3兆美元之史上最大財政紓困案，近期再度通過9,000億美元的史上第二大紓困法案。歐美疫情惡化，再度祭出擴大停工與經濟封鎖，勢必造成2021年第1季GDP陷入萎縮，9,000億美元的財政支出方案將可減緩經濟萎縮的程度。

未來一個月的選股方向可著重在2021第1季淡季不淡的族群，包含半導體、雲端／資料中心、周期性類股等，同時也可關注拜登的政策受惠股，包含電動車、儲能裝置、太陽能等。

我們預估半導體2021第1季營運將淡季不淡，數位經濟帶動筆電延續強勁的需求，支撐8吋產能維持供需吃緊，且蘋果iPhone12的熱銷也帶動12吋高階產能利用率維持在高檔。美光與台積電將在2021年1月舉行法說，正面的財測是股價的催化劑。英特爾若2021年首季釋出CPU委外代工計畫，亦有助支撐晶圓代工與封測業者長期展望。

伺服器與雲端資料中心歷經今年兩個季度的庫存調整後，已接近尾聲，產業步入拉貨周期。英特爾首款10奈米製程伺服器處理器Ice Lake （Whitley新平台將在2021年首季推出，第2季開始放量，超微7奈米EUV製程Milan也將登場，搭配數位經濟與5G世代持續增加對雲端需求，可望帶動伺服器、資料中心及雲端等客戶全面更新機種，啟動一波換機需求。

11月以來疫苗的利多已帶動周期性類股出現一波強勁的飆漲，根據往年經驗，經濟邁入復甦初期通常有利周期性股票，股價表現也可望維持一年半至二年。我們預期基本面的改善將持續為周期性股票注入新的動力，評價處於長期低檔也有利資金持續追捧。周期性股票包含貨櫃、鋼鐵、塑化、紡纖等非科技股，以及面板、記憶體、矽晶圓、LED等科技類股。

拜登將於2021年1月20日宣誓就職，市場將重新關注綠能類股。拜登選前提出2兆美元「綠色新政」（Green New Deal）政見，包括促進電動車普及化、廣泛設置汽車充電站、電網更新，以及在全美部署公用事業規模級電池儲能設備。拜登承諾在美國境內打造50萬個電動車充電站，是目前2.5萬個充電站的20倍數量。拜登也將試著說服國會，繼續通過電動車補助和減稅方案，種種措施均有利電動車產業。（作者是凱基投顧董事長）