內資作帳拉抬 指數戰新高

鴻家軍等集團股領攻，台股昨（25）日最高挑戰14,400點後收斂，但順利拉出連三紅，周線漲81點或0.5%，法人看好，市場資金充沛、外資放假、內資衝刺作帳等利多匯聚，下周有機會再戰14,427點歷史新高。

美股適逢耶誕假期交投清淡，台股昨日在外資連三買並增加買超至52.7億元，加上投信終止連六賣轉買超3.7億元，自營商連二買並增加買超至12.9億元，以及心態偏多的公司派齊力作多，早盤一度攻抵14,400點，距歷史新高僅差27點；中場過後當沖賣壓出籠，漲幅略顯收斂，終場漲51點收14,331點，成交量在外資因耶誕節買賣合計量縮減至533億元下，跟著下滑至2,140億元，為11月20日來最低。

集中市場現股當沖買賣合計量也隨外資縮手降至本周最低的1,532億元，但因內資沖沖樂，占比仍達35.78%，櫃買市場仍保持38%的高熱度；融資更增加為15日以來最多的19.3億至1,842億元，融券則小增0.4萬張至116.3萬張。

以周線觀察，集中市場周線漲81點或0.5%，K線連八周紅棒，多頭格局不變，櫃買市場單周漲1.17點或0.6%，終止連二黑。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，市場對經濟前景偏樂觀，電子及傳產股利多持續發酵，加上外資休假、內資主導盤勢、資金充沛等有利條件，台股仍有高點可期，下周仍有挑戰14,427點機會，甚至再創新里程碑。