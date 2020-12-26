神龍擺尾股 多頭上攻主力

台股12月漲至14,000點歷史高檔後，市場資金順勢調整新一年度投資組合，電子、傳產相關原物料股成為法人新歡，面板雙虎等13檔「神龍擺尾股」，光是12月漲幅就超越前11個月總和，是元月領軍再攻的主力部隊。

台股今年先蹲後跳，12月衝上14,427點再締新猷，但隨來到高檔及新冠肺炎疫苗陸續問世，盤面主流換人做，在家上班與去美化等高基期、高股價族群回檔休息，基期、股價皆低且與全球經濟復甦關聯密切的電子、傳產原物料股成為新寵。

兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清均認為，俗話說「春江水暖鴨先知」，法人向來在年底順應隔一年產業景氣循環調整投資組合，因此近期積極買超個股，至少在明年上半年前股價欲小不易，也是投資人可以參考布局的方向。

統計12月三大法人大幅買超逾20,000張，且12月股價漲幅不但優於大盤，更超越今年前11月總和個股，計有群創、友達、鴻海、華邦電、仁寶、彩晶、日月光投控、旺宏、南亞科、國巨等電子股，主要分布於面板、記憶體、被動元件等電子原物料股。

傳產股方面，有受惠美國景氣回溫的大成鋼，以及鋼價調漲的國內龍頭中鋼等兩檔；今年相對壓抑的金融股，則有併購題材的日盛金名列其中。

面板雙虎受惠終端需求強勁，以及玻璃基板、驅動IC等關鍵零組件供應吃緊，報價連七月上漲，今年下半年獲利挑戰百億元，明年春節生產線更破例加班不休假，加上股價淨值比仍低，吸引外資及投信大舉回補，12月股價強力噴出。

記憶體市況也佳音頻傳，除先前美國制裁中芯國際，抑制陸廠產出，加上iPhone 12全面採用OLED螢幕後NOR Flash需求大增，帶動華邦電、旺宏股價持續加溫；至於DRAM在下游通路商積極回補庫存下，傳出三星等韓廠調漲急單報價，南亞科營運水漲船高。