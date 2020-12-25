台指期夜盤嘗試站回平盤　法人：盤勢上有壓下有撐

020年進入倒數計時，此時不僅市場籌碼激烈碰撞，也是投資人健檢手上持股，汰弱換強的好機會，本單元專家將以籌碼面為主，技術面、基本面為輔，捕捉法人、主力動向及分析大量股、董監改選題材，告訴你哪些股票有機會成為內資、外資王牌股，提前掌握飆漲行情，趁勢賺上一波！

2020-12-25 13:29