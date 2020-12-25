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台指期夜盤嘗試站回平盤　法人：盤勢上有壓下有撐

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台指期夜盤震盪，22時小跌3點或%，嘗試站回平盤之上，法人指出，短線上，台股仍是上有壓，下有撐的盤勢。

外資現貨買超 52億元，台指期淨空單增加1,249口至5,748 口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權作主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI） 大於買權 OI 之差距為1.1萬口，買權賣權 OI 增量皆為不足。周選方面，賣權OI 總量轉作大於買權，目前選擇權多空持續拉鋸。

法人指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面可以關注電子期何時可以越過10日高點反壓，才會讓台股出現明顯的趨勢行情。

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