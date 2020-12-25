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航運股表現耀眼 台股漲51點收14,331點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股收紅。 報系資料照／記者邱德祥攝影
台股收紅。 報系資料照／記者邱德祥攝影

台股今（25）日大盤指數終場收盤上漲51.14點，收盤指數為14,331.42點，成交量為2,127.6億元，台股本周上漲81.46點

台股早盤在台積電（2330）及鴻海（2317）等權值股帶動下，大盤指數曾上漲逾百點，觸及14,400點，但當沖等短線交易熱絡，大盤指數衝高後就往下滑落，但多頭仍力圖拉高。今日盤中仍以陽明（2609）漲停帶動運輸股表現最亮麗，塑化及紡織股也同步走高；權值股中的鴻海是近期關注焦點，尤其旗下關係企業的股價呈現趨漲走勢。

此外，旭富（4119）早盤出現連五支跌停板之後，融資等信心浮額不足者遭洗清，買盤進場拉抬，今日收盤價為84.2元，收盤漲2.3元，成交量約4.6萬張。

群益投顧表示，累計近五個交易日，指數與半數次族群維持正報酬，傳產表現依舊強於電金，電子族群雖有反彈、跌幅收斂，但力道並不強。短線仍是反彈乏量、下跌量增情況，題材股表現活潑，可依3MA、12MA法則、汰弱留強、酌量參與。

台股 權值股

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