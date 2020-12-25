浩鑫轉型醫療領域有成 今早盤直奔漲停

浩鑫公司（2405）積極轉型科技醫療領域，今（25）日盤中該公司股價早盤就直奔漲停，一路亮燈鎖死，成交量放大到1.4萬張，股價挑戰波段新高。

該公司總經理鄭瑋勳本月於法說會中指出，公司將在持續優化獲利結構的前提下，積極拓展高附加價值產品線，其中結合本身在科技研發優勢，與旗下暄達醫學在醫材專業的科技醫療產品，將是未來營運方向；浩鑫表示，明年除暄達的醫療級氣墊床維持穩定成長外，新推出的「負壓傷口治療機」與「醫療健康Kiosk」產品將陸續進入市場，台灣市場也將加入，預估明年科技醫療相關應用的產品占整體營收比重可望超過2成，法人預估該公司明年營收可望年增1-2成。

鄭瑋勳指出，浩鑫今年以來致力於調整產品組合，在中止低毛利的NB（筆記型電腦）代工業務後，前三季毛利率達到37%的同期新高表現，相較去年全年的22%明顯轉優，並且帶動第二、三季連續兩個季度獲利，樂觀預期第4季獲利情況可望延續，全年可望扭轉第1季受新冠肺炎造成的衝擊。

他強調，客戶主要是將訂單遞延，並未取消，因此樂觀看待明年營運。