Apple Car題材發威 鴻海衝上90元、今年1月底來新高

鴻海（2317）今(25)日開高突破90元闗卡，股價以90.9元開出後一度拉升至92.2元，創下今年1月20日以來的波段高價，法人認為，除了iPhone 12銷售佳，及蘋果M1版Mac系列等訂單加持外，蘋果Apple Car題材發酵，也吸引市場關注，助攻鴻海衝高。

根據供應鏈的消息，蘋果首款電動車「Apple Car」將可望提前問世，預計明年9月發表Apple Car，比原先規劃提早至少兩年，且原型車已在測試中。

鴻海積極布局電動車領域，市場看好未來可望在Apple Car供應鏈擔綱要角，外資連日來轉為買超，推升鴻海股價表現，今日以90.9元開出後一度衝達92.2元，回到今年1月下旬的價位，創下波段高價。

鴻海股價衝高，也帶動集團個股的表現，同樣具有電動車及Apple Car題材的乙盛-KY（5243）股價也是強漲攻勢；證券分析師張陳浩表示，在Apple Car題材發威下，後續有機會再往上攻。