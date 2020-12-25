聽新聞
test
0:00 / 0:00
智聯今掛牌上櫃 一度漲逾五成
趕在2020年底前，今（25）日上洋產業（6728）及智聯服務（6751）同步掛牌上櫃，今日台股指數早盤上漲一度逾百點，對二檔新掛個股蜜月行情也有助攻效果，中，智聯早盤一度上漲逾五成，而上洋則是上漲約一成。
上洋產業主要經營業務是商品銷售及商用洗衣服務，25日以每股43元價格掛牌上櫃，產業別是其他業，該股今日以50元跳空上漲開出，早盤漲幅約在1成左右，之後股價維持在46至50元之間來回。
另外，智聯服務為宏碁（2353）集團的轉投資事業，董事長為施宣輝，主要經營業務是軟硬體產品或設備及資訊系統建置、整合、維運及IT專案服務，該股也在25日以每股60元掛牌上櫃，該股早盤以91.5元開出，早盤高點小幅上揚至91.9元，股價早盤漲幅約5成水準，之後股價在91.9元至88元之間小幅來回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言