智聯今掛牌上櫃 一度漲逾五成

趕在2020年底前，今（25）日上洋產業（6728）及智聯服務（6751）同步掛牌上櫃，今日台股指數早盤上漲一度逾百點，對二檔新掛個股蜜月行情也有助攻效果，中，智聯早盤一度上漲逾五成，而上洋則是上漲約一成。

上洋產業主要經營業務是商品銷售及商用洗衣服務，25日以每股43元價格掛牌上櫃，產業別是其他業，該股今日以50元跳空上漲開出，早盤漲幅約在1成左右，之後股價維持在46至50元之間來回。

另外，智聯服務為宏碁（2353）集團的轉投資事業，董事長為施宣輝，主要經營業務是軟硬體產品或設備及資訊系統建置、整合、維運及IT專案服務，該股也在25日以每股60元掛牌上櫃，該股早盤以91.5元開出，早盤高點小幅上揚至91.9元，股價早盤漲幅約5成水準，之後股價在91.9元至88元之間小幅來回。