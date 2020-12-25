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旭富連跌停五天 今爆量打開跌停板

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
旭富大火。圖／讀者提供
旭富大火。圖／讀者提供

旭富（4119）今(25)日早盤打開跌停板，早盤暫時結束連五根跌停板的走勢。

旭富今日開盤仍跌停73.8元，成交約8千多張，籌碼被吸納後，股價開始攀升至79.8元才又回檔，開盤15分鐘成交量已達2萬張。

旭富遭到祝融之災後，不少融資單在今早被砍出，浮額遭清洗後；分析師說，接下來的重建之路仍困難重重，因此，後續股價表現仍將考驗籌碼穩定性之外，也要觀察公司重建速度及法人對後市的看法。

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