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集團股強勢 盤面焦點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（24）日連二紅，站回所有均線，除晶圓雙雄穩盤外，鴻海、華新、國巨、台塑等集團同步表態走強扮演主要關鍵，隨外資放假去，法人預期年底前心態偏多的集團股將躍居盤面資金焦點。

國內製造業、批發零售等經濟數據報喜，台股擺脫新冠肺炎本土零確診破功陰霾，回測月線後連二日反彈，多方仍具抵抗力道，昨日外資買進、賣出金額分別降至435億元、405億元，轉由公司派、主力業內、中實戶等內資主導盤勢。

距離年底封關僅剩五個交易日，投信因勞退基金炒股弊案持續延燒，不但年底作帳動作不大，反而逢高結帳意味濃厚，積極作多的集團股挾漲價、轉機等題材，昨日則表態走強，包括鴻海、華新、國巨、台塑等集團旗艦或旗下個股吸引市場資金進駐。

鴻海今年仍下跌1.3%，股價淨值比偏低，除外資看好iPhone 12、蘋果M1版Mac系列等訂單加持外，近日Apple Car題材也獲得市場關注，股價蓄勢突破平台整理，昨日帶領正達、天鈺、乙盛-KY、訊芯-KY、中揚光等鴻家軍同步收紅。

往年作帳動作明顯的華新集團，在國際銅價、Nor Flash、被動元件、面板等原物料都傳出漲聲下，昨日華新、華邦電、華新科、佳邦、信昌電、彩晶等相關個股上揚2.0%至4.4%不等，在所有集團股中表現最為整齊。

台塑四寶今年受制於國際油價下跌衝擊，業績及股價表現都相對壓抑，但隨全球經濟逐漸重啟，內外資法人看好谷底已過，並上調明年財測，南亞科也因近日記憶體報價止跌強彈。

華新科 外資

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