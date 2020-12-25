台股封關倒數 法人教戰三策略

外資休假，內資控盤的台股昨（24）日持續反彈上漲57點收14,280點，重新站上短、中、長期均線。2020年封關進入倒數最後五天，法人建議投資人操作三策略：漲多股留意年底資金需求賣壓，非主流股應汰弱留強，中長線投資人可進場撿貨半導體、5G、AIoT股。

台股昨日開高後高檔震盪，一度大漲101點至14,324點，台積電、聯電等大型權值股回穩，IC設計股則有聯詠股價盤中創歷史新高338.5元表態，傳產則輪動到鋼鐵、塑化、紡織的中低價股，終場加權指數上漲57點收14,280點，成交量在當沖比增至37.36%的助攻下略增至2,241億元。

外資動態上，因今（25）日為耶誕節，外資買賣交易量縮減10月底來最低的841億元，但期現貨操作上轉為向多方靠攏，現貨連二買、買超30億元，台指期淨空單減2,300口至4,499口，選擇權轉為淨多單1,935口；八大公股行庫連三買、昨日買超略增為1億元，為盤面維繫熱度。法人指出，外資放假去，在年底之前台股成交量不易放大，只要不爆量收長黑，多頭格局不變。