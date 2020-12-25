快訊

仁德醫專52歲主任教官在校內被發現猝死 師生震驚不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股封關倒數 法人教戰三策略

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

外資休假，內資控盤的台股昨（24）日持續反彈上漲57點收14,280點，重新站上短、中、長期均線。2020年封關進入倒數最後五天，法人建議投資人操作三策略：漲多股留意年底資金需求賣壓，非主流股應汰弱留強，中長線投資人可進場撿貨半導體、5G、AIoT股。

台股昨日開高後高檔震盪，一度大漲101點至14,324點，台積電、聯電等大型權值股回穩，IC設計股則有聯詠股價盤中創歷史新高338.5元表態，傳產則輪動到鋼鐵、塑化、紡織的中低價股，終場加權指數上漲57點收14,280點，成交量在當沖比增至37.36%的助攻下略增至2,241億元。

外資動態上，因今（25）日為耶誕節，外資買賣交易量縮減10月底來最低的841億元，但期現貨操作上轉為向多方靠攏，現貨連二買、買超30億元，台指期淨空單減2,300口至4,499口，選擇權轉為淨多單1,935口；八大公股行庫連三買、昨日買超略增為1億元，為盤面維繫熱度。法人指出，外資放假去，在年底之前台股成交量不易放大，只要不爆量收長黑，多頭格局不變。

外資 台股成交量

延伸閱讀

內外資追捧台股月漲千點 央行點名3關鍵利多

台股收復5日線收漲57.19點 三大法人買超32.51億

兩檔被動元件拉回找買點

長榮、陽明大漲後 輪誰接棒？

相關新聞

避險當道 台股當沖強強滾

內資當道與觀望國際疫情的避險情緒增溫，上市櫃當沖占比跟著提升至近四成，盤面主流的漲價題材股為當沖資金青睞。

央行數據說話 台股資金動能強

台股牛氣沖天，散戶螞蟻大軍齊聚最前線；中央銀行昨（24）日公布11月金融情況，與股市有關的三項數據，證券劃撥存款月底數、...

台股封關倒數 法人教戰三策略

外資休假，內資控盤的台股昨（24）日持續反彈上漲57點收14,280點，重新站上短、中、長期均線。2020年封關進入倒數...

集團股強勢 盤面焦點

台股昨（24）日連二紅，站回所有均線，除晶圓雙雄穩盤外，鴻海、華新、國巨、台塑等集團同步表態走強扮演主要關鍵，隨外資放假...

威盛金雞 威鋒掛牌首日大漲百元

威盛集團旗下高速傳輸晶片設計商威鋒昨（24）日以168元掛牌上市，成為繼威盛與宏達電之後，集團第三家公司上市。威盛暨威鋒...

富櫃50成分股 帶頭衝

投信、自營商敲進，內資掌兵符，富櫃50指數本周以來強於台股主要指數，成分股中以矽晶圓、砷化鎵等具營運題材的電子股為行情要...

王雪紅催生股王 眼光獨到

威鋒轉上市受到市場矚目，除了USB 4產業前景一片光明，更因背後老闆陳文琦與王雪紅夫婦曾一手打造威盛、宏達電這兩檔台股前...

生華科攝護腺癌藥 美准臨床

生華科（6492）昨（24）日宣布，公司所開發以合併用藥治療攝護腺癌的新藥Pidnarulex（CX-5461），正式獲...

就市論勢／ABF、面板、製鞋 可低接

全球央行推出極度寬鬆貨幣政策維持企業金融流動性，實體經濟已逐步回穩，惟美國就業人數仍未見起色需持續關注，不過美國總統大選大致抵定後，不穩定因素消除，加上美國國會通過近9,000億美元紓困方案，有利整體市場；至於美國對大陸的科技戰與貿易戰政策是否改變，後續仍待觀察。

金管會宣布 將個案限制銀行現金股利發放

金管會今（24）日宣布金融業股利政策研議結果，將視個別銀行壓力測試結果，採取必要強化監理措施，若有銀行壓力測試未過關，將...

太陽公公發聖誕大禮 台股太陽能類股雨過天晴

多災多難的2020年即將結束，對外國人來說聖誕節是一年中最重要的節日，聖誕禮物大人、小孩都愛，但疫情再度擴大下，外國的聖誕節泡湯了。

永豐金證攜手投資內容平台 打造一站式數位投資服務

永豐金證券推動數位金融打開服務框架限制，與第三方投資平台攜手合作提供一站式數位投資服務，永豐金證券表示，更多投資內容平台...

熱門新聞

金管會宣布 將個案限制銀行現金股利發放

陽明獲利傳捷報 11月EPS 0.92元

漲價題材發酵 被動元件股早盤紅通通

IC設計族群表現強眼 多檔盤中漲停

漲價行情來了！低價紡織股反攻 多檔亮燈漲停

威鋒電子上市256元開高 中籤1張獲利8.8萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。