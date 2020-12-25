央行數據說話 台股資金動能強

台股牛氣沖天，散戶螞蟻大軍齊聚最前線；中央銀行昨（24）日公布11月金融情況，與股市有關的三項數據，證券劃撥存款月底數、平均數及股價月平均指數全數創下歷史新高，顯示股市資金動能續燒。

央行經研處副處長吳懿娟指出，11月證券劃撥存款月底數、平均數與月平均股價指數均締造歷史新高紀錄，主要原因是「股市交易比較活絡」。

象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，11月增至2兆6,301億元，創下歷史新高，較10月大增1,343億元，證券劃撥存款平均數2兆5,888億元，同步締造歷史高點，月增908億元。

此外，11月的月平均股價指數升抵13,394點，同步締造歷史新高，月增576點。

吳懿娟解釋，「11月股市交易熱絡，外資有買、國人也踴躍參與股市，主要是台灣股市基本面相對較好，今年經濟成長率為全球少數還能維持正數的國家，其他國家大部分是負數，我們防疫措施比其他國家好、科技業表現也很穩健。」

據統計，外資11月淨匯入58.88億美元，並在集中市場淨買超1,090億元。

對於台股指數創新高，是否為「有基之彈」？吳懿娟回應，要觀察全球疫情發展，目前歐美國家不是很樂觀，但預測台灣今、明兩年的經濟成長率表現不錯，未來還要靠大家努力防疫。

台股指數飆高，散戶信心大增，央行指出，11月自然人在集中市場的交易占比達62%，較10月增加0.5個百分點，為三個月高點。

受到資金匯入以及放款與投資成長增加影響，11月M1B、M2年增率分別上升為14.3%及7.6%，其中M1B年增率為2010年6月以來、十年半新高，M2年增率則是2009年10月以來、逾11年高點。

央行統計顯示，11月活期存款餘額19.34兆元，續創歷史新高。對於活存暴增，吳懿娟則表示，「和股市有關」，包括部分廠商的現金增資款項、認購股款款項、基金申購款與贖回款、建設公司預備建設開發等款項入帳。