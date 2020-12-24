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永豐金證攜手投資內容平台 打造一站式數位投資服務

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
永豐金證攜手第三方投資內容平台，打造一站式數位投資服務。投資人在Stockfeel股感網站可以串接永豐金證券API進行下單。圖／永豐金證提供
永豐金證攜手第三方投資內容平台，打造一站式數位投資服務。投資人在Stockfeel股感網站可以串接永豐金證券API進行下單。圖／永豐金證提供

永豐金證券推動數位金融打開服務框架限制，與第三方投資平台攜手合作提供一站式數位投資服務，永豐金證券表示，更多投資內容平台在網路及APP上廣為風行，吸引大量投資人潮加入，這些內容平台為券商數位服務帶來新機會，永豐金證券積極拓展數位新領域與平台合作串連，打造開放式金融服務場域，合作內容從投資知識學習、市場資訊觀測到下單交易服務，投資人可以在單一平台上就能完成所有投資步驟。

永豐金證券指出，網路資訊發達投資資訊唾手可得，也容易產生混亂雜訊過多現象，因此出現第三方投資內容平台，這些平台幫投資大眾篩選整理投資資訊，加上內容豐富實用性高吸引投資人加入，看好優質平台的影響力及發展性積極拓展合作機會，目前已分別與Stockfeel股感、及金融達人APP攜手合作。

永豐金證券表示，與投資平台的合作串聯，主要包括知識服務及下單兩大部份，12月剛正式展開合作的Stockfeel股感，合作內容包括投資知識、台股、美股、ETF主題投資等內容，並讓投資人在股感網站串接永豐金證券API進行下單，從投資研究到下單都在股感網站上完成，雙方的合作有助於股感用戶降低投資風險，流程優化，讓年輕投資族群感受到永豐金證券的數位金融能力。

而與金融達人App合作，則以投資知識為主，結合金融達人一站式數位化服務共享平台，即時連結永豐金券「豐雲學堂」，讓閱讀文章觀看視頻更為方便。

除永豐金證券頻道以外，並增設永豐金證券AI投顧專區，盤前利用先進爬文技術創造熱力文字雲，迅速尋找熱門新聞，快速連結相關個股，盤中分享好用選股工具，AI量化選股，方便抓取熱門股、強弱勢股，更易瞭解盤勢變化，盤後提供期權籌碼增減，行情掌握你手中，透過設定關注對象，即時推播相關理財訊息給投資人。

「豐雲學堂」是永豐金證券推出的數位化理財知識庫，從專業投資文章剖析到影音教學，內容包括當紅豐存股專欄、量化交易專欄、以及由永豐金證券投資分析師群組成名家觀點分享投資秘訣，商品知識涵蓋國內外股票、期權、債券、結構型商品等等，對投資新手理財及老手技術提升多有幫助。

永豐金 數位金融

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