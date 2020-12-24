不甩疫情！盤點2020年五大最強投資，到底在漲什麼？

不畏百年瘟疫，台積電站上500元、特斯拉逼近700美元、台股「萬四如意」、比特幣2萬美元、美股3萬點，漲幅一個比一個狂，且不斷刷新紀錄，堪稱2020年驚奇！

紀錄是用來打破的！當前全球投資市場火熱，締造一個又一個創新高的數字，彷彿與2020年庚子年的災難完全脫鉤，更儼然忘了三月曾發生過四次美股熔斷所釀成的全球股災。

這些亮眼數字，可說是熱錢堆疊起來的紀錄。

為了因應新冠疫情的衝擊，各國央行大砍利率至史上最低，量化寬鬆貨幣政策、加上擴大財政政策，掀起一波又一波熱錢瘋狗浪。熱錢在各種市場、商品之間流動，去到哪炒到哪，造就了疫情下的投資狂潮。

2020年倒數10天，美國國會終於達成新一輪9000億美元（約台幣25兆元）、美國史上第二大的紓困方案協議，在政府帶頭大撒幣，加上疫苗研發順利，預料全球資金派對繼續歡欣鼓舞，無論是指數或個股，仍不斷刷新紀錄！

紀錄一：「護國神山」台積電大漲五成，上看600元？

帶領台股衝向一萬四千點大關，就是「護國神山」台積電！

台積電股價今年從331元大漲56％，來到516元（截至12／21），站穩「五」字頭。若從三月全球股災，台積電一度下挫至235元的低點計算，漲升幅度更高達1.2倍！

目前，七家外資對台積電的目標價已經喊到「六」字頭！其中，最高的大陸華興資本喊640元，第二為瑞銀證券625元、第三是廣發證券611.5元，第四是花旗證券607元，而里昂、滙豐及Aletheia資本都給予600元目標價，可說集外資寵愛於一身。

紀錄二：台股打破高懸30年紀錄，「萬四」如意？

在台積電領軍下，台灣加權股價指數7月30日突破高懸30年的歷史紀錄，2020年迄今漲幅近20％，站上「萬四」大關。

台灣受惠於美中貿易戰、疫情帶動宅經濟，今年出口頻創新高。最新公布的11月外銷訂單，達到577.8億美元，刷下歷年單月新高，年成長近三成，帶動第三季經濟成長率達到3.33％，是亞洲四小龍唯一正成長。

同時，上市櫃公司最新公布11月營收，繳出傲人成績，單月總營收達3.55兆元，創歷年單月新高，這一波台股創新高，可說是有基之彈。

「從3月股災以來，台股大漲了6千點，漲得讓人改變信仰！」展望後市，德信證券自營部資深協理林明謙仍樂觀看待，「台股不能用過去的角度來看，因為從2008年以來全球央行就一直狂灑錢，而且還會持續下去。」

紀錄三：道瓊三萬點！美股三大指數成全球股市領頭羊

即使美國是全球疫情最嚴重的國家，確診和死亡人數都慘烈居冠，並經歷了封城、停課、禁足等痛苦的抗疫過程，卻完全無損美國股市的飆漲行情！

事實上，美股今年大起大落，3月8日，活了89歲的股神巴菲特，以為此生只見過一次美股熔斷，沒想到，往後短短8天內，全世界又陪著他，見證了三次美股熔斷。

但顯然還是虛驚一場，有熱錢撐腰的美股，很快就收復失地，一路驚驚漲到年底，三大指數包含道瓊、標普500、那斯達克指數，持續創歷史新高。

紀錄四：特斯拉飆漲700％就是狂！馬斯克躋身全球第二大富豪

被投資人戲稱為「妖股」的電動車大廠特斯拉，今年股價狂漲逾700％，市值逾6500億美元，帶動執行長馬斯克的身價如同火箭升空，超越微軟創辦人比爾‧蓋茲，成為全球第二大富豪，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯。

最新的彭博億萬富豪排名顯示，馬斯克目前身價為1279億美元；今年以來，他的財富淨值增加了1003億美元，暴增金額居全榜500位富豪之冠。事實上，馬斯克在今年1月時的排名還只在全球第35名。

隨著特斯拉在12月21日正式納入標普500指數，將是有史以來加入該指數時市值最高的公司，同時也是權重最大的成分股，打破股神巴菲特的波克夏‧海瑟威所創的紀錄。

然而，特斯拉本益比超過1000倍，外界都在看，這股傳奇漲勢能否延續？

紀錄五：熱錢最終站？比特幣衝上2萬美元！

2020年最後一個月，熱錢炒到比特幣，足見資金淹腳目！全球最大加密貨幣比特幣價格近期連創新高，站上2萬美元大關，今年來大漲逾三倍。

正當比特幣創新高價之際，知名比特幣倡議人士賽勒（Michael Saylor）透過一連串推文，向特斯拉執行長馬斯克獻策，建議他將特斯拉的美元資產轉換成比特幣，以便為股東帶來「1000億美元的好處」。

沒想到，推文竟獲馬斯克回應：「這樣大筆的交易真的可行嗎？」在這之前，馬斯克還曾形容比特幣「幾乎有如法定貨幣」，一連串推文已引發市場熱議。

從比特幣飆漲，回頭看美股、特斯拉、台積電、台股接連破紀錄，投資市場一度閃崩又創新高，可說是大悲大喜、大起大落的一年！

如今，2020年倒數計時，即使第三波疫情依然嚴峻，英國發現病毒突變中，但投資市場的資金派對卻未見喊卡。這場煙火秀會延燒到2021年嗎？所有投資人既期待又怕受傷害。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.12.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）