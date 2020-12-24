台股收復5日線收漲57.19點 三大法人買超32.51億
台股今（24）日開高震盪，一度拉升至14,324.42點，上漲逾百點，終場以14,280.28點作收，上漲57.19點，成交量2,218.94億元；三大法人買超32.51億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超31.94億元，投信賣超6.22億元，自營商買超（合計）6.79億元，其中自營商（自行買賣）買超6.02億元，自營商（避險）買超0.76億元。
台股今日以14,256.29點開出，盤面上包括被動元件、太陽能、紡織、塑化等股表現較突出，台積電（2330）、鴻海收紅，大立光收平盤，聯電也是上漲，指數終場收在14,280.28點，收復5、10日線，漲幅0.4%。
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