快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

數位增長元年 2021 群益期貨桌曆超吸睛

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

國內第一家期貨上市公司「群益期貨」自2020年開始投入數位增長(Ditigal Growth)計畫，以感動客戶為目標的使用者為中心思維，群益期貨董事長孫天山定調2021年為群益期貨的「數位增長」元年，除了期許群益在客戶數位服務體驗的提升之外，也冀盼與國內同業共同攜手，在國外網路交易商相繼進入國內市場的競爭市場中，共同打造更好的投資環境，服務國內投資人。

群益期貨同時成立「數位增長處」，與國立台北商業大學產學合作，邀請温明輝教授擔任顧問，—共同以數據化的營運與行銷思維推升使用者體驗(User Experience)。「數位增長處」首項研發專利技術「金融業務通訊軟體資訊匯集系統與方法」應用 LINE API 社群技術讓金融資訊自動更新並整合至社群互動卡片，讓群益期貨業務同仁可以在 LINE 社群環境中以更有趣、更即時的方式提供優質的服務與內容給客戶，群益卡片平台也將在後續的節慶期間提供溫馨的互動式賀卡，藉此提升客戶與群益之間的溫度。

優質的投資情報是投資人決策的重要依據，群益期貨由投、研部門主管親自領軍上陣，於每日早上八點於「群益期貨觀點」Facebook 粉絲專頁首播「群益早安」節目，以15分鐘精準、深度解讀每日、特別是昨夜全球市場行情與重點新聞；當日下午則有「群益外匯」節目，由公司聘請之華爾街專業投資專家分析全球外匯市場動態；每週五則有重頭戲「群益獨家觀點」，由「期貨老爹」帶領網友一起回顧本周市場並展望未來行情變化。

同時，每年新年都備受廣大群益客戶期待的「群益限量桌曆」，今年也首度由實體走向虛實整合(Online to Offline)，十多位才貌兼具的群益女孩，除了透過實體桌曆展示公司數位科技概念設計之外，也同時透過社群網路 365 天全年的提供客戶陪伴與關懷。

為了幫助群益客戶投資能力提升，群益期貨也與科技部研究計畫共同研發「投資人交易健檢」幫助投資人掌握自身投資風格與市場競爭優劣勢。並與包括「財經M平方」、「聚財網」、「嗨投資」、「微股力」等十數家金創服務創新平台組成生態系，依投資人交易健檢之投資風格與交易特性，建立個人化的「交易技能樹」循序漸進的幫助群益客戶在投資知識與技能上成長。

群益期貨孫天山董事長表示，數位增長是圍繞著客戶需求及客戶體驗而發展的一系列數位創新作為，網路世界變化快速，群益期貨會以數位金融創新者的姿態，本著敢於冒險與創新嘗試的企業DNA，逐步打造出數位世界裡的群益期貨2.0。

群益 期貨

延伸閱讀

LINE Bank疑偷跑違法遵 開業時程受耽擱

LINE Bank純網銀開門時間確定延緩 金管會要約談

數位增長元年 2021群益期貨桌曆超吸睛

期貨商論壇／同致期 拉回再買

相關新聞

澄清台股崩盤說、投機說 億元教授一表解釋：台股指數為何沒有過高

在台股指數驚驚漲、屢創新高後，開始有投資大咖提出示警，像是台灣綜合研究院創辦人劉泰英提出的「崩盤說」，以及寬量國際策略長谷月涵認為台股進入投機期的說法。

國泰網路資安ETF漲不停 九檔成分股年飆100%

年底國際股市交投清淡，利基科技股突圍走強，台股掛牌的主題式ETF-國泰網路資安（00875）繼日前逆大盤創高，今天早盤再...

多頭信心堅強台股收漲45.63點 三大法人賣超4.87億

台股今（23）日開小紅震盪走高，盤面上以電機、造紙、運輸股漲幅較突出，另外，太陽能股走強，口罩股由美德醫療-DR表現最搶...

台股震盪走揚 漲45點收14,223點

美股期貨電子盤呈現下跌，亞洲股要股市則呈現上揚，陸股、韓股、日股以及港股漲幅在1%之內，而台股今（23）日在平盤附近開出...

新冠變種病毒來勢洶洶 健身器材股成避風港

全球新冠疫情因變種病毒面臨不確定性，健身器材股反倒成為吸金避風港，岱宇（1598）今（23）日盤中來到119元，漲幅逾7...

太陽能股好強 元晶、安集等多檔齊攻漲停板

台股太陽能股下半年拉出一波強勁漲勢之後，股價隨著產業進入第4季淡季，各個也出現股價拉回整理，時序進入年底後，今（23）日...

華邦電、聯電前景俏？台股布局鎖定「半導體+傳產」一表掌握8檔焦點股

疫苗問世，讓因新冠肺炎疫情嚴重受創的全球經濟，可望於2021年，上演V型復甦戲碼，預料股市將跟著受惠...

旭隼重返千金股、本月漲幅18% 台股早盤六千金再現

不斷電系統（UPS）龍頭旭隼（6409）今（23）日跳空以1,005元開出，上漲15元，重返千金股，台股六千金再現，統計...

國內零確診破功 餐飲股心驚賣壓湧現

國內253天零確診破功，餐飲股在市場信心轉趨觀望下，繼昨日重挫後，今日股價續跌。指標股王品（2727）盤中來到124.5...

尋找台股下個護國神山 黃天牧看好六大產業

「護國神山」台積電（2330）占台股權值比重逾三成，但是除了台積電，台股還有下一座護國神山嗎？金管會主委黃天牧今（23）...

資金流竄DR股漲勢再起 多檔亮燈漲停

鋼鐵及航運股轉弱之後，資金開始流竄，整理近兩個月且股價表現屬低基期的DR股，今（23）日族群股價竄高，美德醫療-DR(9...

防疫物資搶手 康那香早盤爆量上攻、南六重返200元關卡

本土零確診紀錄破功，政府對防疫再度上緊發條，口罩股成為受惠指標，指標股康那香（9919）、南六（6504）昨尾盤急拉漲停...

熱門新聞

生技防疫股 躍人氣指標

台股「疫」場亂 市場多頭信心破功

外資賣超台股99.86億元 4檔運輸股成前十大賣超股

本土零確診破功，收盤大跌207點...台股要反轉了？股市大咖：並不會！

鋼鐵、運輸類股 腿軟

CCL喊漲 聯茂、台燿利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。