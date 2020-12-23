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新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

台股開盤漲3點 為14,180點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股指數開盤漲3.24點，以14,180.7點開出，早盤指數在平盤上下震盪。 報系資料照／記者邱德祥攝影
台股指數開盤漲3.24點，以14,180.7點開出，早盤指數在平盤上下震盪。 報系資料照／記者邱德祥攝影

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，壓抑今（23）日台股指數開盤漲3.24點，以14,180.7點開出，早盤指數在平盤上下震盪。

由於投資人觀望英國變種新冠病毒狀況，並權衡全球防疫措施升高的影響，而抵銷國會通過9,000億紓困法案的利多，壓抑標普500於平盤附近橫盤整理，其中銀行、航空、郵輪領頭下跌，科技股那斯達克則表現較為強勢，尾盤小幅收高。

終場道瓊工業指數下跌200點，或0.66%，收在30015點；標普500指數下跌7.65點，或0.20%，收在3687.26點；Nasdaq指數上漲65.39點，或0.51%，收在12807.9點；費半指數下跌3.32點，或0.12%，收在2743.97點。

保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，半導體供應鏈產能持續吃緊，反映電子業第4季持續樂觀，且從企業獲利走升趨勢來看，台灣GDP將可走揚至明年上半年，第2季可望見到GDP全年高點，換言之，股市向上趨勢有望延續至明年。

標普 台股指數

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