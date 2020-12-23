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本土零確診破功，收盤大跌207點...台股要反轉了？股市大咖：並不會！

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台灣零確診破功，台股昨(22)日收盤大跌207點。 記者林俊良／攝影
台灣零確診破功，台股昨(22)日收盤大跌207點。 記者林俊良／攝影

摘要

美國雖通過25兆紓困法案，但受到國際疫情所累，變種病毒席捲歐洲，市場避險情緒極速升溫，國際股市震盪走弱。同時，台灣也宣布零確診破功，台股今（22）日收盤大跌207點，股市行情即將反轉？作者認為不用過度悲觀，疫情最終會獲得控制，投資人要把握每次拉回的機會，時刻保持謹慎樂觀。

美國人最重視的聖誕節即將來臨，國會因應民情順利通過25兆紓困法案，以便讓老百姓獲得補助，安心過個好年。

但從股市來看，卻沒有太大反應，同時也因為國際疫情、變種病毒持續擴散，以至於市場開始擔心是否已經利多出盡，甚至行情即將向下反轉？我的看法仍是不用悲觀！

其實疫情發展和各國的景氣表現一直都起伏不定，尤其是今年的股市表現的確讓不少法人機構、投資老手霧裏看花，而抱持戒慎恐懼的心態，遲遲不敢出手，結果就是一直驚驚漲，美國道瓊指數甚至突破3萬點、台股也屢創新高。

1.各國央行仍然維持低利率的市場環境，不敢太快收緊銀根，因為景氣復甦仍是步履蹣跚，必須透過長期寬鬆的貨幣政策，搭配有效的財政措施，才能逐步穩定經濟。

2.疫苗已經陸續出貨，疫情將逐漸受控，時間早晚而已。投資人不必太過緊張。

3.美國紓困方案通過，由於今年的Q1基期低，所以消費復甦力道仍會增強，接下來的一些經濟數據不會太難看。

4.科技業維持強勢表現，甚至有望帶動服務業、製造業和傳統產業的反彈，所以將會雨露均霑，企業開始出現生機，股市自然不會太冷清。

這次股市表現是有些投機，但是整體來說，仍是有「基」之彈，低利率的市場環境下，資金勢必會流向能創造更高收益的資產，所以股市創新高不必過於意外，投資人要觀察的是實體經濟是否有跟上腳步，邁向復甦之路。

台股的拉回整理主要是國內出現本土感染病例，以及市場擔心勞退基金弊案不斷延燒，而影響投信買盤的觀望態度，不過這些只是插曲，只要台積電和大型權值股穩住，指數連續重挫機會不大！

我想再次提醒投資人的是，每次的技術性拉回、利空消息皆會讓投資人心生恐懼，我的建議就是這些都提供良好的買點，不要一再錯過！

我的看法沒有改變，大多頭行情尚未結束，資金充裕，利率不變，景氣慢慢復甦，疫苗既已出現，致死率大幅降低就不用過度擔心！好好把握機會！晶圓代工龍頭、ETF乃至傳統績優股，都是值得入手的投資標的！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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