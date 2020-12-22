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今年大多頭中段整理 永豐金證：明年海外投資首選美股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國經濟雙引擎。
美國經濟雙引擎。

新冠炎疫情下2020年全球股債市歷經大落大起的一年，美股吸引投資人青睞，帶動複委託交易再創新高，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，美股多頭仍將持續，2020年的震盪只是大多頭的中場休息，展望2021年複委託布局仍然首選美股，科技不斷的創新及火熱的房市是未來幾年美國經濟的雙引擎，相關類股及ETF是投資可以關注的重點。　

陳泓睿說，從美國每小時勞動生產力的走勢來看，自1947年直到2000年代初期，美國發生兩大波勞動生產力快速擴張，每一波走勢大約持續20年以上，造就美股超長多頭走勢；2010年後進入第三波快速擴張期，以此推論，2009年開始的美股大多頭雖已經走了12年，S&P500指數雖然累計上漲超過400%，但仍未告終，2020年股市巨幅的波動只是大多頭的中場休息而已。

陳泓睿分析，第3季美國住宅類投資不僅出現正成長11.1%，而且絕對數值已經寫下14年來的最高，火熱的房市可以有效支撐民間的投資；在解封後，企業第3季的投資較第2季明顯增加，顯示企業投資意願並未因新冠肺炎疫情影響而消退；從就業面來看，長期失業人口在10月減少9萬；第3季民間消費雖較去年同期衰退1.7%，但其中商品消費呈現正成長，疫苗普遍施打後，民間消費明年可望完全轉正。

美國經濟盡快脫離泥淖的關鍵在第二輪大規模紓困案，展望2021年指數的走勢，陳泓睿表示，由於2020年第4季美股漲幅已大，202年第1季或因某些預期外的利空而回檔，可是隨著紓困案終究會過關及新冠肺炎疫苗普遍施打，2021第2季後經濟強勁反彈，股市也將反轉向上再創新高。

根據過往兩次經驗，美國每一波勞動力快速擴張都能讓股市多頭大約持續20年，2021年將進入多頭下半場，陳泓睿表示，科技不斷的創新及火熱的房市是未來幾年美國經濟的雙引擎，全球科技指數與道瓊美國房屋建築業指數今年就已經領先大漲超過30%，且長線仍舊看好，同時，道瓊美國不動產指數今年仍下跌7.6%，未來應有價值回歸的行情可期。

此外，自2011年以來相對表現較為落後的美國小型股羅素2000指數，與代表價值股的標普500價值指數，兩者近期已出現明顯轉強跡象，2021年或將出現補漲行情，亦是投資人不該忽視的標的，整體來看，2021年複委託投資首選股美股，把握有震盪回檔的機會進場，或是紀律投資定期存股布局，美股的長期多頭行情值得期待。

美國經濟 美股

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