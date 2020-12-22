本土零確診破功！台股尾盤下殺、跌207點收14,177點

新冠肺炎疫情再度升溫，英國變種病毒擴散，新增確診創新高，多國對英祭旅行禁令、台灣傳出新增3例新冠肺炎個案，其中有本土病例，連續253天無本土病例破功，導致台股今（22）日午盤過後，賣壓出籠，終場下跌207.5點，收在14,177.46點，跌破5、10日均線，成交量達2,882.48億元。

美國國會兩黨經過數月磋商，20日就規模9,000億美元（約台幣25兆元）的紓困案達成協議，不過在疫情訊息干擾下，美股期貨電子盤呈現下跌，亞洲股要股市也紛紛走跌，跌幅落在0.4%-0.9%間。

盤面上，早盤航運以及鋼鐵股持續領漲，帶動加權指數一度站上14,400關卡，來到14,411點，但未過前波高點；且午盤後在傳出今日有本土病例下，市場短線信心不足、外資休假、逢高停利賣壓出籠，指數尾盤下殺，資金轉向生技概念股。

在電子權值股表現上，台積電（2330）下跌1.3%、聯電（2303）下跌3.6%、鴻海（2317）下跌0.3%以及聯發科（2454）下跌0.7%；航海類股的長榮（2603）下跌7.2%、陽明（2609）下跌2.1%、萬海（2615）下跌9.1%。

展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，今日指數過不去高點，留意明日周選擇權結算、美股今日表現。現階段在大環境寬鬆下，市場仍樂觀看待後市表現，「萬四」整數關卡能否守穩成為後續的觀盤重點。短期內，資金大挪移，預期傳產龍頭、電子股等會呈現震盪整理，投資人可以留意產業趨勢正向的相關族群逢低布局。