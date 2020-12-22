台股午盤跌逾百點 權證交投增溫

新冠肺炎疫情嚴峻，英國變種病毒擴散，壓抑全球股市表現，今日主要亞股皆墨，台股今（22）日平盤震盪，午盤跌幅擴大，跌逾百點，連帶影響權證市場交投增溫，今日午盤前權證成交金額額達23.87億元，占大盤成交金額比重來到0.95%，明顯增加。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例來到91.94%，交投明顯增溫，而認售成交金額則降至8.06%。其中，交投最熱絡的權證，為連結中鴻（2014）的中鴻群益06購01（077917）。

進一步來看，標的股權證金額增加有鴻海、群創、萬海、加權指數、聯發科、環球晶以及中鴻；而金額萎縮的則有長榮、台積電以及聯電等。

今日市場資金轉戰傳產族群，航運、鋼鐵類股走高後遇到調節壓力，台股攻高後回測短期均線，受到疫情影響，後半場資金轉進防疫族群。