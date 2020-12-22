立隆電現增中籤率0.28% 抽中估賺1.5萬、報酬率逾三成

年底前抽籤熱，立隆電（2472）、新鼎（5209）現增今(22)日抽籤，中籤率分別是0.28%、0.6%；以立隆電來說，今日股價開平走高，一度拉升至61.9元，與承銷價的價差達15.9元，推估抽中1張可獲利1.59萬元，報酬率34%。

上市公司立隆電現增抽籤，總合格件數25萬7,060件，每股承銷價46元，承銷張數720張，預計12月30日撥券，今日中籤率為0.28%。

上櫃公司新鼎現增抽籤，總合格件數49,066張，承銷張數298張，每股承銷價62.46元，預計12月30日撥券，今日中籤率為0.6%；今日以66.1元開出，下跌0.6元，盤中一度翻紅至66.8元，但盤中成交量僅9張。

年底前陸續有增資股的抽籤，明日將有允強（2034）及永固-KY（5546）將要抽籤，以承銷價來看，報酬率分別達3成及2成；另外，今日則有光耀（3666）增資股展開申購，申購期到24日截止，預計承銷850張，承銷價70元，與今日股價推算，中籤報酬率逾1成，將在12月28日抽籤。

聖暉（5536）增資股承銷張數255張，承銷價166元，申購期為12月23~25日，將在12月29日抽籤，以今日股價推算，預估中籤報酬率超過1成。