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凱基證券深耕年輕族群 影音頻道再升級

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券自製精緻財經影音內容，跟年輕人分享正確的投資理財知識。圖／凱基證券提供
凱基證券自製精緻財經影音內容，跟年輕人分享正確的投資理財知識。圖／凱基證券提供

凱基證券深耕年輕族群多年，運用數位平台技術結合社群工具，提供客戶全方位線上理財服務，至今LINE官方帳號累積24萬餘好友，創證券同業新高。透過LINE官方帳號定期發行的《凱基樂活投資誌》雙週刊，廣邀逾20位財經達人分享選股觀念以及停損方法，提供讀者獲益匪淺的投資心法，累積點閱數已突破60萬次，2020下半年開始凱基樂活投資人再進化，邀請知名財經主播擔任節目主持人，透過專業訪問挖掘出財經作家在投資領域的秘笈。

2020年大幅增加的台股開戶數幾乎來自於年輕族群，顯見越來越多的年輕人已提早了解投資理財的重要性。凱基證券表示，觀察年輕族群的投資者，最愛的正是ETF與零股理財，「定期定額買股」、「ETF被動投資」、「小額投資」及「價值型投資選股」等更是熱門點閱議題。

凱基證券抓住投資人的偏好，將熱門投資議題升級為2.0節目版，由知名財經主播領銜主持《理財作家，來我家》精緻財經影音，用心挖掘每一位成功理財達人成功背後的甘苦談或人物故事，讓投資人能了解進入股市投資，應透過學習正確的投資理財知識，以逐步做到穩定獲利，達到財富自由的生活，像是股市阿水「布林通道」的關鍵選股，以及阿斯匹靈獨樹一幟的「股市倍增密技」，都是投資人值得細細觀賞的採訪節目。

凱基證券現正舉辦「盤中零股交易三重抽」及「定期定額買股抽好禮」活動，12月31日前完成指定任務，有機會拿到Switch Lite、LINEPOINTS 1,000點及氣泡機多項好禮。

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