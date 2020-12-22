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ETF股債平衡「再平衡」愈頻繁愈好？績效最佳次數曝光

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

ETF已經是國人理財主要工具，許多人奉行「股債平衡」原則，並定期檢視做「再平衡」，讓資產穩定成長，但「再平衡」的頻率多少最好？一年一次夠嗎？統計顯示，一年一次再平衡，可能就是最好的頻率，不用太過積極調整就有最好的績效。

阿爾發投顧統計，若以積極型投資組合：75%的股票ETF，搭配25%的債券ETF，這樣的組合回測1995年元旦以來迄今年11月30日，進行四種再平衡的調整，分別是一年一次、一季一次、每月一次、和從不做再平衡，結果顯示一年一次的績效最好，波動度也最小。

一年再平衡一次的組合共繳出年化8.51%的報酬率，年化波動度約12.29%，其次是一季再平衡一次，年化報酬率8.44%，波動度12.43%，第三是每月再平衡，年化報酬率8.32%，波動度12.58%。而從不做再平衡績效最落後，年化報酬率8.28%，波動度13.46%也是最高。

法人表示，所謂「再平衡」指的是投資組合中的資產比例，因市況變化偏離原有比例後，透過減碼超出比例者並加碼比例不足者，回歸原始的投資比例，來確保資產持續在特定的組合作用中成長。

如上述設定75%的股票搭配25%的債券，2020年逢股市大漲，年底時股票比例可能達到85%，債券剩下15%，再平衡時，便應賣出10%的股票，加碼10%債券。

阿爾發投顧分析，再平衡有助資產穩健成長，但買賣行為也衍生出交易成本，因此再平衡不見得越頻繁越好。從回測來看，一年一次再平衡，其實就是很理想的頻率，反觀每季和每月雖然更積極應對市況，但增加的成本也影響績效。

對一般投資人而言，多半沒時間盯盤和蒐集資訊，一年一次再平衡的頻率也比較理想，每季和每月都調整勢必花費更多心力。訴求投資「化繁為簡」的阿爾發投顧指出，投資其實能這麼簡單，只要做好投資組合，不用太頻繁調整，市場表現就會讓資產穩定成長。

阿爾發投顧開發機器人理財，近年積極與國內券商合作，目標推出投資國際ETF組合的交易服務，讓國人更能便利享受國際上低廉又廣泛的ETF投資選擇。不同於目前複委託提供定期定股單一ETF，阿爾發預計率先推出「定期定額」ETF投資組合。

阿爾發的服務構想已進入監理沙盒，預計核准實驗後，正式提供服務，屆時將是國內第一家推出「定期定額」國際ETF組合的金融機構。阿爾發的服務也涵蓋退休理財規畫及再平衡等建議，滿足全方位投資需求。

ETF 債券

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