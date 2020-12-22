存股族『真』福音，『真』分紅的《復華台灣好收益基金》搶佔股息市場

2020年因為疫情關係，改變了許多人的生活步調甚至是對金錢的價值觀，像是從事導遊行業的陳先生，過去主跑歐洲線，有時也帶極光團，收入頗豐，但沒想到今年因為疫情影響無法出國，工作量瞬間縮減，在生活壓力的考量下只好兼職當「熊貓」(外送人員)，陳先生無奈笑稱沒想到自己會變成斜槓青年。全球經濟受疫情影響，但反觀台股確是逆勢成長，一片大好，直飆萬四，陳先生這才領悟到只靠工作收入，然後努力存錢，仍無法應付大環境突如其來的驟變，唯有找對投資，才能由受薪族變成「資本家」。

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像陳先生這樣剛踏上投資列車的人適合什麼投資？知名財經主持人夏韻芬小姐曾在專欄中建議，新手投資人可投資台股或台股基金，因為這是我們熟悉的資本市場。不了解個股或是沒時間自己研究者，專家也建議可以投資台股基金，尤其今年台股基金創5年來新高，規模衝破2020億元，已成為投資的新顯學。

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台股股市集結市場資金充沛、科技創新持續、全球超寬鬆資金等條件，後市持續看多，台股配息基金現在在市場上更有超人氣！其中基金獎常勝軍復華投信將於2021年1月4日推出「復華台灣好收益基金」，其發想基礎是將「用已實現資本利得來分紅，完全不配本金」，是市場上少數不配本金的台股配息型基金，業界推算該基金平均配息率可望達5%以上，如參考該基金經理人過往操作績效，加上2021多頭行情助攻，應可達到更佳績效，預料引發投資人申購熱潮。

一般配息基金會有投入的本金隨著配息被吃掉，長時間本金變小，可再投入市場創造收益的金額也就愈來愈少，造成難回本的投資風險。「復華台灣好收益基金」主張「主動操作」，每半年固定評價回饋報酬給投資人，所創造的一半報酬率進行分紅，創造現金流，若未達淨值標準則為投資人主動停利，絕不被發本金。而以台股基金近年的平均績效強押大盤表現，「復華台灣好收益基金」半年結算一次分紅，就好像半年給投資人一次紅包，另剩餘的保留資金，還會持續投資創造再投資收益，加上資本利得分紅不是配發股息，可享有不計入個人綜所稅好處，適合做為想要享受台股長期多頭紅利的好選擇。