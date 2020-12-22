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專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

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美股震盪 台股跌36點開在14,348點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股開低走高，四大指數收盤跌多漲少，壓抑今日日台股開低，開盤下跌36.85點，開在14,348.11點。記者蘇健忠攝影／報系資料照
美股開低走高，四大指數收盤跌多漲少，壓抑今日日台股開低，開盤下跌36.85點，開在14,348.11點。記者蘇健忠攝影／報系資料照

美股開低走高，四大指數收盤跌多漲少，壓抑今日（22）日台股開低，開盤下跌36.85點，開在14,348.11點。盤面上，晶圓雙雄壓在盤下，買單持續點火航運、鋼鐵等類股。

由於英國爆出新冠病毒變異，倫敦緊急封城 使市場出現恐慌賣壓，能源、航空股表現疲弱，拖累早盤道瓊一度下跌超過420點。

不過，受惠聯準會放寬銀行庫藏股限制，金融股成為盤面亮點，加上國會9,000億紓困案即將表決，帶動四大指數跌幅一路收斂，尾盤大致收於平盤附近。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲37點，或0.12%，收在30216點；標普500指數下跌14.4點，或0.39%，收在3694.92點；Nasdaq指數下跌13.12點，或0.10%，收在12742.5點；費半指數下跌17.4點，或0.63%，收在2747.29點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從架構來看，近期走高的電子股已開始消化明年可能出現庫存調整的負面預期，而資金同時也在持續尋找基期低、具有漲價題材的族群。在傳產股部分，隨著2021年景氣有望持續回升，與景氣關聯度高的類股近期多有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

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